Si hay quinto malo… 

Reza el viejo adagio “No hay quinto malo”, para hacer referencia que lo mejor puede ocurrir cuando las cosas parecen perdidas, ya cuando paso lo peor, incluso al final, pero con respecto al tema que hoy nos ocupa todo indica que en este caso si habrá quinto malo.

Puede ser malo para los que desatendieron por completo las medidas sanitarias, abandonaron el cubrebocas y acudieron a eventos masivos sin respetar la sana distancia, ni tomar precauciones, pues el sector salud anuncia que se está ante la quinta ola de COVID y esto si es para preocuparse.

Es malo porque, aunque ya se tenga el esquema completo de vacunación sobre todo en los mayores de 18 años, la cantidad de contagios es alta en ese rango de edad y es muy probable que pronto estemos, otra vez, ante un semáforo rojo debido a la multiplicación de contagios.

Hay quienes dicen que esta ola no es mortal, que incluso el tiempo de incubación del virus en un organismo es mucho menos que en su primera aparición y antes de sus múltiples variables, pero todos los días se registran decesos a causa de la quinta ola de COVID, aparte de que cualquier otro malestar o padecimiento, como deficiencia pulmonar, puede desencadenarle un cuadro delicado permanente.

Ya se están registrando en Tamaulipas más de 100 casos diarios de COVID, después de que se estuvo en semáforo verde hoy su color es cambiante, es muy alarmante la velocidad con la que se están multiplicando los contagios.

También se contabilizan a diario decesos en todo el territorio tamaulipeco, lo peor, desde mayo, aseguran las autoridades de salud en la Entidad. “Estamos ante una quinta ola de contagios de COVID en Tamaulipas”, o eso dice GLORIA MOLINA la titular del área, y asegura que para salir de la emergencia sanitaria se requiere que pasen dos semanas sin que se tenga un solo contagio diario y mientras eso no suceda continuará la pandemia. No, pues que buen aliciente.

Lo peor, la Secretaria de Salud en la Entidad advierte que en el próximo periodo vacacional, con el arribo de paseantes a los sitios de playa y sol u otras áreas turísticas de la Entidad se pueden seguir multiplicando los casos de COVID, es decir, estará grave el problema, y eso es lo que preocupa, ahora estamos en situación más complicada que en la primer ola ya que la gente aún no se recupera económicamente, aún sufre los estragos de la llegada del virus.

No dude usted qué, para acabarla de amolar, con esta quinta ola de COVID se implementen más restricciones sanitarias que vendrán a mermar, una vez más, la economía familiar.

Son ya varias instituciones educativas que han suspendido actividades al registrar brotes de COVID entre su alumnado o personal administrativo y docente, no es para alarmar, pero si es para que todos nos comencemos a cuidar.

Créame, después de un contagio severo de COVID ya nada es igual, las secuelas que deja este terrible mal son inimaginables, los estragos económicos se van arrastrando por mucho tiempo.

Por lo tanto, es mejor desde ya, ante esta nueva ola de contagios, tomar todas las precauciones para no ser parte de las estadísticas, es importante continuar utilizando el cubrebocas, atender la sana distancia, lavar manos continuamente con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, no acudir a eventos masivos o lugares cerrados, incluso evitar asistir a reuniones con más de 15 personas.

Recuerde, cuide su salud y la de sus seres queridos, apuéstele a la vida, a su tranquilidad y su economía, la quinta ola de COVID va a la alza, y aunque dice el refrán que no hay quinto malo, en este caso si lo será.

Por Rosa Elena González

