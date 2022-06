Fallas en el sistema deja miles de maletas perdidas en el aeropuerto de Londres

INGLATERRA.- El viernes 17 de junio el aeropuerto de Londres anunció de una falla en su sistema de manejo de equipaje. Debido al error, miles de maletas están varadas en la terminal aérea Heathrow.

Las fallas provocaron que muchos pasajeros tuvieran que viajar a sus destinos finales sin equipaje, muchos otros permanecieron hasta cinco horas en el aeropuerto para recuperar sus maletas y otros todavía no encuentran con sus pertenencias.

Según fotos y reclamaciones de los propios pasajeros compartidas en Twitter, la terminal aérea no ha respondido por los problemas en el manejo de valijas.

Lost luggage has a final resting place perhaps….@HeathrowAirport T2…mine’s the black one (I think) pic.twitter.com/u0tDMTgFHj

— Stuart Dempster (@StuDempster) June 17, 2022