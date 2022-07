GentleMinions provocan destrozos y cierres de cines

ESTADOS UNIDOS.- Increíble pero cierto, una tendencia que comenzó como un simple meme en redes sociales como TikTok se ha convertido en un grave problema para las salas de cine que proyectan la nueva película Minions: Nace un villano al grado que se ha prohibido la entrada a jóvenes que asisten con un determinado outfit o de plano se ha optado por cerrar estos lugares.

Según lo compartido en redes sociales son cientos los jóvenes fanáticos que se han sumando a la tendencia #GentleMinions que consiste en acudir vestidos con traje y corbata a la poyección de la película en los cines.

Tendencia de minios provoca cierres de cines

Desde su estreno, la nueva película de minions se ha convertido en un fenómeno, no solo por su éxito en taquilla sino por las tendencias virales que han surgido.

Así, TikTok se ha llenado con videos de grupos de amigos que llegan bajo el hashtag de #GentleMinions; con un outfit digno de una gala imposible de perderse.

¿Por qué los jóvenes asisten a los cines con traje y corbata a ver Minions?

Cabe recordar que Minions: Nace un villano llega 7 años después de que se lanzó el primer título, por lo que muchos de los seguidores que siguen la tendencia viral de TikTok aseguran que la película marcó su niñez.

Hoy estos jóvenes tienen entre 17 y 21 años, por lo que en broma afirman que la nueva cinta de minions marca el fin de su niñez y el paso a su adultez. De ahí que la mayoría de los asistentes a los cines son adolescentes y no público infantil.

Cierran cines por disturbios de #GentleMinions

Específicamente el cierre se ha dado en cines del Reino Unido y Estados Unidos, ya que los fanáticos han provocado varios incidentes como por ejemplo: Llegar tarde a la función, hablar mientras la película está siendo proyectada, así como gritos, al grado que la cinta se ha tenido que suspender.

Debido a un pequeño número de incidentes en nuestros cines durante el fin de semana, tuvimos que restringir el acceso a las salas en ciertas circunstancias.

En más de una ocasión estos fanáticos han provocado un alboroto por seguir la tendencia #GentleMinions de TikTok; pues más allá de su forma de vestir y manera de imitar los gestos del protagonista de la película, han dicho malas palabras o tirado objetos, razón que ha incomodado al resto de asistentes del cine y que ha sido motivo para que la policía intervenga.

