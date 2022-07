AMLO descarta situación de gravedad por Covid-19 en México

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detalló que pese al incremento en los contagios en la quinta ola de COVID-19 en el país todo el país se encuentra en Semáforo Epidemiológico Verde.

"Hasta ahora, todo está en Verde. No tenemos ningún estado en Amarillo o en situación de gravedad. No tenemos saturación de hospitales, es muy poco", señaló el presidente López Obrador sobre la 'Quinta Ola' de contagios por COVID-19 en México. Más, en: https://t.co/PmQ20RyBS4 pic.twitter.com/6Qu4ZKW7Vq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 8, 2022

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador refirió que no hay saturación de hospitales por coronavirus e insistió en que el promedio diario de muertes por el virus es de apenas 12.

“Hasta ahora todo está en verde, es decir no tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad, no tenemos saturación en hospitales, es muy poco. Este martes, el informe era que teníamos un promedio de 10 por ciento de hospitalizaciones generales y 3 por ciento de hospitalizados en terapia intensiva”, dijo.

“El número de fallecidos, que nos importa mucho, afortunadamente la mayoría de la gente ya tiene vacunas, estamos seguros y no vamos a dejar de decirlo, que afecta más a quienes no están vacunados o no tienen la vacuna de refuerzo. El número de fallecidos está en 12 diarios, la mayoría no vacunados y con otras enfermedades”, explicó

La Secretaría de Salud detalló en su último informe técnico diario que México acumula un total de seis millones 185 mil 219 casos y 325 mil 976 muertes por COVID-19.

En las últimas 24 horas, el país registró 32 mil 295 contagios y 48 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2.

El pico de la quinta ola de COVID-19 en México podría darse el 17 de julio, según estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, adelantó que el pico no será de la misma magnitud que en olas anteriores.

“Nos indican nuestras predicciones que en la semana del 17 de julio tendremos la temporada más alta de transmisión en este quinto pico, que me gustaría aclarar que no es, ni con mucho, como fue en las primeras nueve semanas del año. Es menor, pero de todas maneras tenemos que reducir las cadenas de transmisión”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ OBRADOR