Asegura CANACO que incapacidad Covid no afecta sus prestaciones

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Carlos Muñoz González pidió a los trabajadores agremiados ser sinceros en caso de padecer algún síntoma de Covid, teniendo como garantía que los días de incapacidad son remunerados.

Refirió que, han sido muy pocos empleados los que contraen Covid en los negocios, pero quienes son positivos se aíslan en casa y reciben tratamiento médico.

“El empleado sigue contando con su prestación, la idea es que no se vea afectado en la parte económica y que siga con su remuneración normal”.

Destacó que las pruebas han disminuido su costo, sin embargo, los empleadores están encargándose de apoyar a sus trabajadores.

“El caso de que no quieran hacerse la prueba no es muy común, por lo regular se hace la prueba, hay muchos laboratorios muy accesibles, como empresario también hay que contribuir a que la economía del empleado no se vea afectada, en muchos casos se le apoya al empleado a que se la haga”.

Así mismo, reconoció que los negocios han mantenido los filtros sanitarios, uno de los factores que benefician a los trabajadores, pues diariamente se revisan la temperatura y usan desinfectante.

Por Javier Cortés/ La Razón.