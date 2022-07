Escuelas no deben pedir certificado de vacunación para inscribir a alumnos

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- No se puede condicionar el acceso a la educación si los menores no están vacunados, señaló el regidor y presidente de la comisión de Educación en Ciudad Madero Edgar Avalos Domínguez.

Luego de que se dió a conocer que supuestamente en algunas escuelas se está pidiendo el certificado de vacunación para la inscripción al siguiente ciclo escolar, , el funcionario señaló que sólo podría pedirse como dato estadístico únicamente.

“Es solo para conocer si esta vacunado o no, pero no se le puede impedir el estudio o inscribirse a un menor si no ha sido vacunado” dijo en entrevista.

Explicó que al momento de la jornada de la vacunación, muchos menores no se pudieron vacunar ya que se encontraban contagiados o alguno de sus familiares y son menores que deben de esperar a que pase el tiempo indicado para vacunarse aunado a que se lleva a cabo la siguiente jornada de vacunación.

“Eso no debe ser impedimento para que el menor pueda estudiar (…) no creemos que esto venga de la SEP más bien pienso que es una estadística y quiere llevar cada director” explicó.

Avalos Domínguez refirió que bajo ningún motivo se puede condicionar la educación básica si el menor, sean por las razones que sea no ha sido vacunado contra el Covid-19.

Reiteró que no debe ser condicionante el certificado de vacunación.

Por Silvia Mejía Elías/ La Razón