Exalumna de “La Academia” acusa a la producción de fraude (VIDEO)

MÉXICO.- Hace casi una semana en La Academia ocurrió algo que muy pocas veces pasa, ya que regresaron al reality tres participantes que en conciertos pasados fueron expulsados. La manera en la que fueron elegidos fue por medio de una votación que de acuerdo con Alejandra, una de las ex alumnas, asegura no fue justo.

El programa anunció el sábado pasado que el público podría votar las veces que quisiera por uno o varios ex alumnos para que pudieran regresar a La Academia y seguir buscando su sueño. La dinámica consistía en una votación por medio de TikTok, plataforma en la que se mostraban los resultados de los votos.

Aunque en un principio solamente iba a regresar un ex alumno, debido a la gran cantidad de votos se decidió que fueran tres los elegidos, fue así que Zunio, Eduardo e Isabela fueron los favorecidos por el público, pero Alejandra aseguró que todo estaba planeado.

Horas antes de que se dieran a conocer los resultados, Alejandra, quien fue una de las participantes del reality acudió a sus historias de Instagram para realizar un video y decirle a sus seguidores que la plataforma para emitir los votos no estaba registrando los que estaban a su favor.

“Ya no voten por mí, desde anoche la gente está queriendo votar por mí y me han mandado todo lo bueno y si quieren seguirlo haciendo, adelante. Tengo suficiente evidencia que le picas a mi nombre, se bajan mis números. Le picas a mi nombre, se suben los números de alguien más”.

Finalmente, comentó que marcaba error al momento de votar por ella y reiteró que ya no votaran por ella porque ya sabían quién era la persona que sería la que entraría de nuevo al programa.

“Mucha gente está queriendo votar por mí y dice que intente de nuevo. De diez personas a nueve no les permite votar por mí y ya no voten por mí. Ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da gusto porque los quiero mucho a todos. Ya no voten por mí”.

