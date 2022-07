Un tampiqueño escalando en el mundo del Freestyle

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El estilo libre o Freestyle en inglés, es una actividad que desde hace años ha existido pero que como todo, ha ido evolucionando a través del tiempo y que gracias a las nuevas tecnologías ha tenido mayor visibilidad.

En Tampico existe mucho talento, el claro ejemplo es el del famoso “Kilos the flow”, que desde los 14 años estaba interesado en este mundo, pero que debido al miedo por las críticas de practicar algo diferente al fútbol, baloncesto, béisbol o cualquier otro deporte popular no daba ese pasito a intentarlo.

Esta actividad en los años 80 consistía en tener versos previamente escritos sin un tema en particular y con la finalidad de demostrar habilidad. Sin embargo, desde los años 90 la mayoría de los freestylers improvisan sus letras y conforme avanzó el tiempo este formato llamó más la atención.

Pese a los distintos cambios que ha tenido el estilo libre, Iván Emmanuel Martínez Abundis de 28 años nunca se despegó de lo que más amaba, estaba pendiente de todo lo que sucedía y fue hasta el 2020 cuando comenzó a participar en torneos locales.

“Siempre lo llevé a la par desde 2008 pero era más hobby porque no había el mundo del freestyle qué hay ahorita. Empecé a tomarlo con la idea de llegar a competencias y crear algo, practicar y tener mi nivel constante de 2020 para acá”.

El residente de la colonia Magdaleno Aguilar, está casado y tiene una hija a quienes ama con todo su corazón y en su momento tuvo que dejar su hobby porque su responsabilidad decía que había que trabajar para alimentar a su familia y darles lo mejor, no fue ninguna barrera, al contrario, lo mejor estaba por venir.

Trabajar y trabajar era su mentalidad, dándolo todo en su trabajo en donde ahora mismo atiende en un cinema de Tampico.

“Ahorita soy padre de familia, un largo tiempo me alejé de la música porque había que llevar el pan a la mesa, yo estaba dividido trabajando entre semana y fines de semana como mesero, entonces los fines de semana son los eventos y yo me alejé mucho del movimiento por eso; hacía mi música en la casa como hobby pero lo mantenía alejado y casi no iba a eventos”

Él nunca perdió la esperanza de subirse a un escenario y continuar con su hobby, aquella actividad que lo hacía sentirse pleno, pues se sentía libre y en su mundo, con la gente que entendía su loco amor por las rimas.

Aseguró que tras la llegada de la pandemia, es decir, en el 2020, el mundo se paralizó y su tiempo como mesero se suspendió debido a las restricciones que estableció la autoridad de salud y fue ahí cuando se dio cuenta que tenía más tiempo durante los fines de semana, conforme avanzaba la situación con el Covid-19 se abrieron algunos espacios, entre ellos bar-restaurantes, en donde se programaron eventos de Freestyle.

En este sentido, se involucró y se encontró con Perros de Agua Studio, quienes lo arroparon y comenzaron una relación laboral que lo fue poniendo en las batallas locales y de esta manera ganar terreno en la zona.

“Mi regreso es… Llego a Perros de Agua Studio a hacer música con ellos, ellos ya llevaban un tiempo posicionados en la zona y por medio de ellos me pegué a los eventos de Freestyle y gané algunas competencias, más por la experiencia porque no me adaptaba aún a los formatos nuevos pero tenía la experiencia de agarrar un micrófono y pararme en un escenario. De ahí fui proponiéndome mejorar y adaptándome y buscar competencias que me lleven a algún lado”.

Fue en el 2021 cuando participó en dos torneos regionales en Tampico, en donde había gente de Monterrey, Ciudad Valles, San Luis Potosí, Reynosa, Matamoros; tras varios enfrentamientos logró ganar las dos ocasiones, sin embargo, cuando llega una tercera no se celebra y se queda sin participar, pero no contaba que, con su segunda regional le daría el pase directo a Durango en donde celebrarían un torneo nacional para medirse contra semi profesionales, quedando muy cerca del TOP 20.

“Es una ciudad a 900 kilómetros de aquí, nadie me conoce ni tiene la necesidad de conocerme y me encuentro rodeado de personas que yo sabía que ellos si iban a pasar porque tenían nivel bien definido, nivel profesional, me clasifico entre esos 8 y clasifico a mi primera nacional, quedo en ronda 16vos, di una buena batalla y sobre todo a pesar de que no me conocían y no había respuesta a mí, empiezan a gritar mi nombre”.

Iván Emmanuel Martínez Abundis, participó el pasado 25 de junio en Tampico en una batalla regional y tras competir contra más de 30 personas logró salir victorioso, ganando su boleto a la Nacional Destiny Fight que se celebrará en Guadalajara, Jalisco.

QUÉ ES EL FREESTYLE

El aspecto más conocido del freestyle es la competencia entre MC’s, donde dos o más improvisadores compiten para llevarse el título de alguna competición; sin dejar de lado el valor que se considera gracias al complejo manejo de la lírica, la creación más compleja de métrica, fonética, uso de tempo y pausas. Además, frecuentemente se toma en cuenta el contenido de las rima

Es el campeón regional y se dirigirá el próximo 17 de Julio a Guadalajara en busca del convertirse en el campeón nacional de Freestyle.

Por Javier Cortés / La Razón.