Niños de 5 a 11 años de Altamira seguirán esperando vacuna anticovid

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Anuncia nueva jornada de vacunación anticovid en Altamira, pero será para los menores de 12 a 17 años, mientras que los niños de 5 a 11 años seguirán a la espera del biológico.

El secretario del ayuntamiento, Francisco Pérez Ramírez, reveló que la subdelegada les informó que sobre una jornada más de vacunación, es para 12 a 17 años de edad.

“Tenemos la reunión el próximo lunes a las 11 de la mañana donde se convoca a todas las autoridades que participan y ahí se determinarán las sedes”.

Hasta el momento no se ha determinado el biológico y la cantidad de dosis, pero que habrá suficientes para primeras y segundas dosis.

“Puedo adelantar que será para primeras y segundas dosis y dos sedes las que estamos viendo, la primaria Vicente Guerrero y el Complejo de Seguridad’.

Dijo que no hay necesidad de hacer aglomeración de personas o filas anticipadas, “hemos tenido un repunte en el tema del Covid y no queremos más casos, estaremos de martes a viernes, en Altamira siempre hemos tenido disponibilidad de vacunas y no hay necesidad que se aglomeren”.

En caso de que la demanda de vacunación sea mayor a la esperada, podría habilitarse una tercera sede que sería la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro en La Morita.

“Considero que va ser la Pfizer y haremos la recomendación para que los menores que requieran ser vacunados, pues que estén atentos. En caso de que vengan de otros lugares, veremos la necesidad de ampliar los puntos de vacunación, un tercer punto que pudiera ser la clínica 16, pero hasta el momento no la tenemos contemplada”.

Por Oscar Figueroa

La Razón