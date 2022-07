Arturo Peniche y su esposa se dan un ‘break’ tras casi 40 años de casados

CIUDAD DE MÉXICO .- Arturo Peniche confesó que no está saliendo con una mujer diferente

El artista Arturo Peniche se ha visto envuelto en un escándalo sobre el supuesto divorcio de su esposa Gaby Ortiz. Por ello, decidió decir basta a las especulaciones y aclarar que se dio un ‘break’.

El actor de la telenovela ‘Amor dividido’ explicó que él y su esposa se están dando un espacio cerca de las bodas de rubí, ya que ambos lo consideraron necesario. Sin embargo, negó la existencia de un divorcio o separación.

“Gracias a la gente que me haya dicho que no me separe, pero no. No me estoy separando, ni me estoy divorciando, me estoy dando un ‘break’, el cual, también ella merece darse después de 40 años de casados”, comentó.

El también cantante, Arturo Peniche, desmintió los rumores que han surgido en medios de información, sobre tener citas con otra mujer o pasar conflictos con su esposa, Gaby Ortiz.

“Han mencionado que me estoy divorciando y que ya la agarré a patadas y que la cambié por otra, que ya ando con una más chavita. Les voy a decir algo, mi vida personal, ustedes me conocen, soy un hombre que no doy ningún tipo de problema”, resaltó.

Por otra parte, Arturo Peniche declaró que no volverá a aclarar cuestionamientos sobre el supuesto divorcio, pero sí dará datos sobre el regreso a los escenarios como cantante en su espectáculo ‘La Bohemia’.

Con información de Excélsior.