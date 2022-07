Junio, el mes más violento en feminicidios

El tema de Luz Raquel, a quien (a plena luz del día, en un parque público) su ex pareja le prendió fuego y días después, murió, ha puesto nuevamente el tema de los feminicidios sobre la mesa.

Surgen datos duros que muestran la cruel realidad que se vive en Mexico : en el mes de enero se dieron 79, en febrero 83, en marzo 75, en abril se repitió la cifra de 83.

Irónicamente, los golpeadores no tuvieron “Mom” en el mes de mayo, y hasta en mes que se celebra el día de la madre, se dio el asesinato de 84 mujeres.

El mes de junio, es el más violento, donde más sangre se ha derramado, con 89 muertes.

Lamentablemente el Partido Acción Nacional , toma este tema solo como bandera , para “golpear” a los de la mugrosa 4 T, y la verdad es que tienen toda la razón del mundo de cuestionarlos, lo malo es : que solo lo utilizan como botín político, no tanto por que estén preocupados por las mujeres.

Y los diputados como Senadores guindas se hacen los sordos y ciegas ante esta realidad, se nota que no les interesa cuidar de las mujeres de nuestro país.

Los panuchos, en el país, advierten, que no dejarán de “alzar la voz” , obviamente por medio de las redes sociales, echados desde el mueble de su casa, por que no los vemos en las calles encabezando marchas o protestas.

Solo vemos que el tema no le interesa a nadie , ni hay una acción de fondo, solo se tienen acciones para buscar llamar la atención.

No es posible que a las dos primeras fuerzas políticas del país , PAN -Morena, les valga “M” que cada vez sean más las mujeres que dejan hijos en el desamparo.

Deberían de vigilar que las estrategias funcionen y que no se vuelva a tocar a ninguna mujer de MEXICO, ni con el pétalo de una rosa, eso es lo que decía mi abuelita , Botellita.

A estos cuates les falto tener una abuela, como la mía, para que tuvieran muy claro que a la mujer se le respeta

, se le quiere y se le trata como una Reyna.

No es posible que los delincuentes se rían de la ley, que cometan sus delitos y que muchas veces, los feminicidios queden impunes.

Lamentablemente los pitufos y a las hormigas atómicas, solo en campaña se acuerdan del tema.

Mientas tanto, a cuidar a nuestras mujeres, por que las de los políticos tienen guarros a la puerta de su coche, pero las de nosotros , muy apenas , salen con una sombrilla para cuidarse del Sol y a veces… Ni para eso alcanza.

OTRO AUTO “FIFI” DE LOS GUINDAS

Ahora, se trata del estado de Jalisco, donde un regidor de nombre Carlos Lomelí , por medio de su empresa, había comprado un auto de lujo y en 13 minutos se lo vendió a una diputado , de su mismo partido, María de Jesús Padilla.

Ahora se trata de un auto Mercedes Benz , el que encuentra en la polémica, y es que no es pecado esta compra.

Lo que nuevamente , vuelve a llamar la atención, es que se trata de políticos guindas, si que son del mismo partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien tanto presume su austeridad Republicana .

Se “””supone””” que Morena representa al pueblo, ese pueblo que ha estado excluido de la llamada mafia del poder, pero tal parece que se han colado , dos que tres , ex priistas y se les han pintado de guinda.

Esto es algo que no van a poder evitar que se presente, por eso deberían de dejar de ser tan bocones los morenos, por que este tipo de casos los exhibe de que tienen raza que son parte , de ese pasado, que tanto detesta el abuelito.

SE LE ARMÓ A CARLOS SLIM.

Después de que en 1990 se privatizó TELMEX, ayer, se inició una huelga contra esta empresa, cuyo dueño es uno de los empresarios más ricos del mundo, Don Carlos Slim, y además, hoy en día, súper amigacho del Presidente AMLO.

Y es precisamente en este compadrazgo, que casualmente la Secretaria de Trabajo, no ha respondido a los abusos y atropellos que el sindicato ha denunciado contra esta empresa.

Por eso, ayer, le colgaron los banderines roji-negros, para que vean que el tema va en serio y van con todo.

Es imperdonable que Don Charly ahora trate de esta manera a su gente de Telmex, después de tanta lana que le dio a ganar la telefonía mexicana para poder hacerse rico y salir en la revista Forbes.

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO