Abuelito construye carrito para recolectar agua en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- La crisis del agua también ha sacado a relucir el ingenio de algunos regios, tal es el caso del señor Jesús Rodríguez, quien diseñó un práctico carrito para trasladar cubetas y contenedores para acarrear más líquido vital, en Nuevo León.

El vecino de la calle Alabastro, en la colonia San Bernabé primer sector, en Monterrey, dijo que lo motivó la necesidad de abastecer a su familia, pero al tener 67 años y sin contar con la energía de antes, es que decidió confeccionar el particular vehículo de tracción humana.

Durante una entrega de líquido potable por parte de Heineken México vía CAINTRA NL y junto al municipio de Monterrey, don Jesús dijo esperar a que los apoyos se sigan presentando.

“Yo hice el carrito, porque trabajo juntando botes, cartón y fierro o lo que caiga porque como ya estoy pensionado no me dan trabajo, pero también porque me sirve para agarrar agua, que he batallado bastante”.

“Tengo un mes que no sube el agua y tengo que estar día tras día acarreando el agua, está muy complicada la situación de cómo estamos batallando por la falta de agua en las colonias marginadas como nosotros”, expuso el vecino.

El hombre indicó que también aprovecha para apoyar a sus vecinos que por alguna dificultad física no pueden ir de sus domicilios hacia los puntos donde llegan las pipas con el recurso hídrico, aunado a los “viajes” que tiene que hacer para dotar a los otros 6 integrantes de su familia.

“Somos 7 y tengo que surtir unos 10 o 12 botes grandes todos los días para que nos alcance el agua, y ver dónde llega la pipa para cargar”, comentó Rodríguez, quien añadió que espera que pronto se solucione esta sequía.

