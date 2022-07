Pareja recibe petición de amigos para ser padrinos de útiles escolares

MÉXICO.- Liliana de la Cruz se sorprendió al recibir una petición muy inusual por parte de una conocida: ser, junto a su esposo, padrinos de útiles escolares de una de sus hijas. Tras esto, consultó en su cuenta de Facebook si este rol existe, pero nunca imaginó que acabaría volviéndose viral en la red social.

“¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso… Se me olvidó poner que como no tenemos hijos, que si podíamos”, compartió la originaria de Monterrey el pasado 21 de julio.

La publicación de inmediato se llenó con comentarios de incredulidad ante tal petición, por ejemplo: "Eso es responsabilidad de los papás siempre, no te dejes de papas colgados e inventados", "Abusan, ya quieren todo", "Se pasan de lanza, eso no existe", "Me tuve que meter a chismosear el tu perfil porque me parecía increíble que haya gente tan estúpida", "Eso se llama irresponsabilidad y abuso" y "Feos modos de darte cuenta quienes no son tus amigas".

Ese mismo día, Liliana subió otro mensaje a su cuenta, donde mostró capturas de la conversación con la reacción de la persona que le pidió amadrinar a su pequeño: “Ya vi que andas preguntando que si existen los padrinos de útiles y déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como tú no tienes hijos dije ‘Sí va a poder’, pero ya veo que solo te burlas. (…) No quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y no pongas mi nombre”.

“No me burlo, solo pregunté porque no se me hace buena onda. Tengo mucho que ni te veo para que me andes diciendo que si queremos ser padrinos. Es más, ni me invitaste a la graduación de tu niña y eso que la hiciste en una quinta.

Pero bueno, para tener amigas así, mejor no”, respondió la internauta. Además, a estas capturas De la Cruz agregó un mensaje sobre lo acontecido: “Estos días han estado extraños: primero con lo de las hijas de los señores ching… y ahora esto.

¿Qué tiene que ver que no tengamos hijos? Primero, quería ver que no hubiera padrinos de eso, y como vi que ya hasta me bloqueó. Pues bueno, otra ‘amiga’ menos a mi lista. Todo piensas que son memes hasta que te pasa”.

“Recuerden: no existen padrinos de útiles. La gente que nos conoce saben que somos súper accesibles, a mí me gusta tener ahijados en todos lados, me gusta siempre consentir a mis niños en lo que podamos. Este año no nos eligieron como padrinos, pero ni modo, siempre andamos de mitoteros en todo. Así que les dejo algo que hasta me bloqueo, pero bueno. Cuídense, los quiero y no se dejen estafar”.

