Peligran 750 mil hectáreas; urgen lluvias

TAMAULIPAS.- La sequía que impacta a Tamaulipas pone en riesgo a 750 mil hectáreas de temporal y riego y la economía de 60 mil productores de la frontera del Estado.

Si no llueve pronto , toda la región agrícola no será sembrada por productores, por lo que habrá pérdidas millonarias para todos ellos.

En este ciclo, se siembran; hortalizas, algodón, pero principalmente sorgo y maíz.

Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente general de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) dijo a Expreso que fue en 2018 el último año que tuvieron buena producción de sorgo y maíz blanco y amarillo.

Con las lluvias de hace cuatro años, se cosecharon 2 millones 176 mil toneladas de semillas con saldo positivo para los productores.

Cuatro años después (para este 2022) cayó la producción con 426 mil hectáreas de maíz.

Eso representa una pérdida de alrededor de 20 por ciento de la última buena cosecha en 2018.

El Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo, Tamaulipas, se localiza en la Región Hidrológica 24 Bravo-Conchos, en la porción noreste del Estado de Tamaulipas, que integran los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y una pequeña porción de Reynosa.

En esta se riegan alrededor de 250 mil hectáreas con aguas del Río Bravo.

Salinas Sánchez, detalla la situación y expone que “por no tener agua de riego para el distrito 25, en vez de 500 mil hectáreas (de temporal), serían 750 mil hectáreas que serán de temporal las cuales van a depender de la lluvia, y si no llueve; no vamos a sembrar”.

El líder agricultor, dijo qué existen 75 mil hectáreas que serían sembradas y pertenecen al distrito 026 Bajo Río San Juan.

Toda esa cantidad de tierras se localizan en la porción norte central del Estado de Tamaulipas.

Comprende parcialmente los municipios de Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo y sus fuentes de abastecimiento son las presas Marte R. Gómez de Tamaulipas y El Cuchillo, de Nuevo León, mismas que cuentan con un 40% y un 43% del total de su capacidad.

Pero ante la crítica situación de sequía por la que pasa Nuevo León, la ración de agua qué proviene del vecino Estado para el 026 pudiera estar en riesgo.

“Las qué tienen posibilidad de sembrarse son 75 mil hectáreas del distrito 026, pero si las cosas siguen como están y no llueve habrá una crisis muy graves”.

Sabemos que Monterrey está usando el agua del Cuchillo y aunque existe un acuerdo federal de pasar agua a Tamaulipas, pues primero está el consumo humano y luego el consumo agrícola”.

Si de septiembre a noviembre no llueve en cantidad importante, la situación se tornaría crítica.

Esas lluvias servirán para iniciar con el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2022, pues la humedad ablandaría la tierra qué actualmente está dura y compactada, por lo que se dificulta para captar agua y la semilla.

????Ganaderos sin agua

ni pasto para animales

En el sector ganadero, Salinas Sánchez dijo que los productores pecuarios han sido afectados por la sequía, ya que en pequeñas presas no tienen agua para sus hatos.

Pero tampoco hay pasto suficiente para alimentar sus reses, dijo

“Están supliendo el pasto con pacas de zacate y de sorgo, así como suplementos alimenticios para el ganado”.

“Además tienen que llevar agua para su consumo, luego que las pequeñas presas qué había en ranchos ya no tienen agua por falta de lluvias”, dijo.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON