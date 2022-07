Andrés García revela que también se alejó de su hija Andrea por practicar vudú y magia negra

MÉXICO.- Aunque hace algunos días Andrea García aseguró que ya habló con su papá, el actor Andrés García, y arreglaron diferencias, todo parece indicar que no fue así.

Primero, el actor mencionó que ella lo acusó de abuso sexual y negó que eso fuera cierto.

“Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra. Sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mí ella ni siquiera existe”, dijo en entrevista a TVyNovelas.

Ahora, el galán de telenovelas confesó otro de los motivos por los cuales se separó de Andrea. En entrevista para ‘La mesa caliente’ dijo que la actriz realizaba ‘cosas extrañas’ y tenía amistades con las que practicaba magia negra y vudú.

“Entre mi hija Andrea y yo no hay casi nada porque ella es muchachada muy extraña. Yo ya tenía como 10 años sin saber de ella, aunque de repente desapareció. Y no quería que la vieran, el por qué, no tengo ni idea. Según yo, es por unas amistades que ella tenía que eran medio de magia negra y de vudú”, señaló.

Por los problemas de salud que últimamente ha tenido, Andrés señala que ya no está en edad para aguantar este tipo de situaciones.

“Y es que luego les da por cosas extrañas a algunos hijos, pues yo le había comentado, inclusive públicamente, porque me evadía, hasta que ayer me habló, ¿por qué o para qué? No lo sé, pero algo habría de querer. Aunque yo ya no estoy de humor para aguantar hijos que proceden de esa manera”, agregó.

Finalmente, destacó que no hubo reconciliación entre ellos, pero que prefiere no contestarle.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR