Carlos Bonavides habla de su salud y la bacteria que lo llevó al hospital

MÉXICO.- Una bacteria desencadenó problemas gastrointestinales en el actor Carlos Bonavides, mismos que se complicaron debido a los divertículos que tiene en el intestino y a la hernia de hiato que presenta.

El actor fue hospitalizado pues sufría de una severa deshidratación debido a la diarrea que presentaba. Pese a que ya tiene una leve mejoría, todavía estará internado.

“Me siento muy bien, con una somnolencia muy grande. Esto ha sido para mí una pesadilla porque ni la operación del riñón, ni las otras operaciones me han causado tanta pena, tanto dolor”.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, Bonavides explicó que se puso muy mal de salud debido a que tenía diarrea y que se sintió como una “manguera”.

“Yo le dije a mi chofer que se parara frente a la puerta de urgencias y ¡zaz! me caí. Me di un trancazo, luego me ayudaron, me llevaron a emergencia y antes de que me pusieran todas las cosas necesitaba ir al baño urgentemente y me volví a caer”.

Agregó que después de eso se desmayó y perdió la conciencia durante un rato. El problema del actor se originó luego de que comió pollo en un viaje a Veracruz, mismo que al parecer estaba en mal estado.

Con lágrimas en los ojos, Bonavides dijo que su recuperación no sería posible sin su esposa, Yodi Marcos, quien lo ayudó en los momentos más complicados.

“Ha sido más que vergonzoso porque no te imaginas. La diarrea que tuve no era normal, no se paraba ni un minuto. Fue un escándalo en el hospital y mi mujer bañándome, limpiándome, atendiéndome”

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR