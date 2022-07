Mamá llora de emoción al recibir de regalo boletos para ver a Bad Bunny

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer rompió en llanto al recibir de regalo de cumpleaños un boleto para formar parte del “World Hottest Tour” y ver a su ídolo Bad Bunny en concierto; la escena fue grabada por su hija, quien compartió el clip en Tiktok, y su historia se volvió un éxito en minutos tras volverse viral en redes sociales.

En la conmovedora escena, la mamá llora de alegría y se le escucha decir que llegó a pensar que moriría y nunca podría ver a Bad Bunny en vivo. La historia encantó a los usuarios quienes comenzaron a reaccionar con cientos de mensajes, al tiempo que el video era compartido en las distintas redes.

En la grabación se observa a la mamá agradecer a su hija por haberle cumplido uno de sus mayores deseos y tras abrir un sobre, el cual contenía una carta y los boletos, pidió que le volvieran a leer la sorpresa que acababa de recibir, ya que no daba crédito a lo que estaba viendo.

Mamá rompe en llanto de felicidad por ver a Bad Bunny

Al inicio del video se observa a la madre de familia recibir un obsequio de cumpleaños por parte de su hija, el cual consistía en un sobre rojo en cuyo interior incluía una tarjeta en la que venía una una imagen del intérprete de “Ojitos Lindos”, sin embargo, también contenía algo especial.

Al momento en que la mujer se dispone a leer el texto, se da cuenta que en el interior del sobre también vienen unos boletos ara ver a Bad Bunny en su “World Hottest Tour”, en agosto próximo.

“Léemelo para creerlo(…) y yo decía me voy a morir y no voy a ver a Bad Bunny”, se escucha decir a la mamá en el video, mientras rompía en llanto de la emoción por conocer al “Conejo Malo”.

El clip fue compartido en la página oficial del tour del artista en Twitter (@tourbadbunny), en donde los fanáticos del puertorriqueño reaccionaron emocionados ante el emotivo video:

“Mamá eres tan afortunada de tener una hija”; “¡Qué bella!”; “Owwww el BomBunny”; “La amo señora” y “¡Esta reacción me rompió el corazón! No puedo esperar a que comience el World Hottest Tour”, fueron solo algunos de los comentarios publicados en el post.

this reaction broke my heart!! Can’t wait for the World Hottest Tour to Kick OFF ????☀️❤️???? pic.twitter.com/AEewewozvE

— ????????BadBunnyTour???????? (@tourbadbunny) July 22, 2022