Faltan por sindicalizar a 130 trabajadores en ayuntamiento de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En lista de espera se encuentran 130 trabajadores del ayuntamiento de Altamira para ser sindicalizados.

El candidato de la planilla guinda 27 al Secretaría General del Sutra, Carlos Mauricio Demes Barrón detalló que se trata de personas reconocidas por el sindicato, pero no reciben todos los beneficios, a pesar de que algunas tienen varios años en la administración.

“Hay trabajadores que son reconocidos por el sindicato, pero no se les da todos los beneficios porque las administraciones de Alma Laura Amparan no los han ingresado, hablamos de 130 socios que no están reconocidos y anteriormente había más, pero como no vieron solución se fueron alejando”.

Durante el cierre de campaña que hizo la mañana de este viernes en el complejo administrativo de La Retama, también afirmó que en la actualidad no se brindan informes financiero, ‘por eso nos estamos comprometiendo a cumplir con el estatuto, que marca que cada seis meses se tiene que rendir informe y nosotros queremos hacerlo cada cuatro meses para evitar que haya acumulación de cuentas”.

“En cuestión de salud estamos batallando de que hay un médico que va a servicios públicos, pero los compañeros deben pedir permiso para ir por el medicamento, uno de los proyectos es dejar a alguien que se dedique a recoger los medicamentos de los compañeros”.

Por Oscar Figueroa

La Razón