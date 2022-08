Michelle Arellano, la niña genio de diez años que estudiará medicina en EUA

ESTADOS UNIDOS.- Michelle Arellano Guillén, una niña de 9 años de edad oriunda de Chiapas (México), está preparándose para entrar a la universidad en agosto para estudiar Medicina. La niña, considerada como “genio”, tiene un coeficiente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) de 158.

De acuerdo con el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una organización enfocada en atención y seguimiento a niños sobredotados, Michelle es parte del millón de niños superdotados que se calcula hay en México.

“Quiero ser como mi mamá y como mi papá porque quiero salvar vidas”, dijo Michelle, quien asiste a sus padres, ambos médicos cirujanos, en el quirófano.

Su mamá, Karina Guillén, indicó en una entrevista con CNN que su hija les pasa material en el quirófano bajo su supervisión y la de un asistente.

Michelle habla cuatro idiomas (inglés, francés, alemán e italiano). Cuando tenía un año y medio aprendió inglés porque escuchaba a su papá, quien también habla varios idiomas. A los cuatro años de edad ya sabía leer y escribir.

“Quiero colaborar para encontrar la cura del cáncer”

Michelle Arellano indicó que en un futuro quisiera colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo.

“Conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos”, precisó la niña para CNN.

Además, a Arellano también le gustaría estudiar biología marina y actuación. Comentó que una de las personalidades que admira es al actor estadounidense Adam Sandler.

Su mamá relató que le encantan los deportes y a su corta edad ha ganado 180 medallas en competiciones de natación, una disciplina que aprendió desde bebé y en la que comenzó a competir desde los 4 años.

Cuando no está estudiando, Michelle practica otros deportes como el básquetbol, el taekwondo y el patinaje.

Búsqueda de instituciones educativas apropiadas

Al ver que su hija era superdotada, Karina Guillén buscó por todo Chiapas colegios apropiados para su educación, sin embargo, fue rechazada por cinco instituciones debido a que no cumplía con la edad establecida para cursar un grado mayor.

“Lo primero que hice fue tratar de ayudar y de apoyar porque sentí que iba a contracorriente de un sistema educativo que no les permite avanzar a su ritmo”, indicó Guillén.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Chiapas es uno de los estados mexicanos en donde existe más rezago educativo.

En este sentido, Arellano tuvo que tomar clases de física, biología, química y álgebra de forma virtual con maestros particulares de otros estados.

“La mayoría no los cursa de forma presencial porque no hay maestro que esté preparado (en Chiapas) para enseñar a este tipo de niños que tienen un aprendizaje especial (…) no les puede enseñar cualquier maestro, sino que tiene que ser un maestro que conozca del tema y que esté especializado en ellos”, explicó Guillén.

Antes de las clases en línea, Michelle asistía a la escuela con otros niños pero se aburría, debido a que ya conocía los temas que daban o entendía la primera vez que explicaban.

Luego de que sus padres pidieran una aceleración de grados y después de realizar los exámenes para acreditar la secundaria y la preparatoria, Michelle se prepara para decidir la universidad en la que estudiará medicina.

Debido a que la madurez emocional también se evalúa para determinar si el niño o niña está preparada para iniciar una vida académica más avanzada, los padres de Michelle la han llevado con terapeutas y psicólogos para “guiarla de la mejor manera”.

CON INFORMACIÓN DE EL DIARIO.COM