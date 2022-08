Joven rechaza herencia millonaria porque considera injusto ser tan rica

MÉXICO.- Muchas personas sueñan con recibir una gran herencia para poder vivir tranquilamente, quizá dejar su trabajo y dedicarse a viajar.

Aunque no todos tiene la fortuna de recibir una fuerte suma de dinero, hay quien hasta se da el lujo de rechazarla.

Tal es el caso de una mujer de 29 años que decidió rechazar casi toda la herencia que le dejaron. Su razón: no quiere ser tan rica.

Fue en 2021 que se dio a conocer el caso de Marlene Engelhorn, pero que recientemente se ha vuelto viral por la crisis económica que viven varios países.

La joven es descendiente de uno de los fundadores de la compañía BASF, una de las empresas químicas más reconocidas del mundo. Ella es estudiante de Lengua y Literatura alemana en Viena.

Para ella es importante que exista una mayor redistribución de la riqueza, por lo que dijo no al 90 por ciento de la herencia millonaria que le dejaron.

No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, contó.

Para Marlene es muy injusto que el dinero sea solo para unos pocos mientras que hay mucha desigualdad en el mundo.

No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, señaló.

De acuerdo a Forbes, la abuela de la joven se encuentra dentro de las 700 personas más ricas del mundo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR