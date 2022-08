López Obrador asegura que en México la electricidad y el gas no aumentarán

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no aumentarán los precios del gas y la electricidad, como sí sucede en otros países del mundo.

En la Supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar expuso que la guerra de Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre China y Taiwán, han provocado el aumento del gas y la electricidad.

“Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz como está sucediendo también y lo lamentamos en otros países ahora por la guerra en Rusia y Ucrania, por todo esto que también ojalá y se calme de la inquietud en Asia, están subiendo los precios del gas y de la luz, viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca, y asegurarle que nuestro país no vamos a tener ese problema, porque estamos fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad y también garantizarles que no va aumentar el precio de la luz”, afirmó.

La gobernadora Lorena Cuellar expresó su preocupación por la demanda que hay de cirujanos, cardiólogos, intervencionistas, oncólogos, intensivistas, así como de medicina interna y geriatría.

Plan de Salud IMSS Bienestar, desde Tzompantepec, Tlaxcala https://t.co/jm8eTidtDc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 5, 2022

“Tengo la seguridad de que con su respaldo fortaleceremos nuestro sistema de salud (…) garantizaremos la atención especializada para toda la población del estado de Tlaxcala y la región norte del estado, norte de Puebla Veracruz e Hidalgo”, afirmó.

Por su parte, Zoé Robledo reconoció que se tiene que mejorar ese nivel de abasto, aunque ya se pasó de 50 al 80 por ciento.

“Es mucho pero nunca nos quedamos satisfechos, cuando el presidente nos plantea un encargo hay que cumplirlo a cabalidad. Falta mucho sí, pero hoy no podemos decir falta mucho menos”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO