Rossy Luque y sus resultados

TAMAULIPAS.- Apenas llegará a un año de trabajo, Rossy Luque, al frente del sistema DIF de Altamira, y los resultados están por todos lados. Doña Rossy Luque , muestra todos los días el amor que le tiene a esta ciudad, llevando las acciones y su trabajo, literal, hasta el último rincón de Altamira.

Desde que puso un pie en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no ha hecho otra cosa, que preocuparse por las personas más vulnerables que habitan en esta ciudad. Para empezar, ella junto a su esposo, dignificaron, el tema de las despensas, que de entrada no son productos patito, son de calidad y compran artículos de la canasta básica, como si fueran para su casa y son mega bolsas, no cajitas ni costalitos, son ayudas de verdad .

Acompaña al presidente municipal , en cada uno de sus recorridos , dispuesta a escuchar las demandas y las peticiones de la ciudad, las cuales resuelve prácticamente en el momento.

La mayor parte de los servicios médicos que se ofrecen en el DIF, son gratuitos, lo que nunca había pasado en esta ciudad. En el caso de Villa Cuahutemoc, se dotó con una ambulancia y hasta doctor de planta, una zona que estaba totalmente abandonada por las autoridades. Rossy Luque, es una mujer, que siempre le ha gustado ayudar a la población, en cada una de sus peticiones.

Ha formado un equipo comprometido al cien por ciento con los Altamirenses, que no tienen tiempo de entrada ni de salida, acuden al momento que sea necesario y donde se les requiera. Hoy se tiene un sistema DIF que está ocupado por su gente de Altamira, para que pueda tener una mejor calidad de vida , cueste lo que cueste .

La esposa del alcalde Altamira, Armando Martínez Manríquez, está trabajando de tiempo completo y , hay que reconocerle, que su cargo es honorario, ella no tiene salario ni percibe ningún ingreso por su labor que realiza. Pero eso no es un obstáculo para ella, su interés es que mejoren las cosas y estar al pendiente de las familias. Y pese a esto, está trabajando a la par del presidente municipal, no me importa empezar a las 5 ó 6 de la mañana , la agenda diaria.

Es un sistema DIF que da los apoyos, a todos, sin importar los colores ni el partido .

EL GOBER EN EL SUR.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza De Vaca , estuvo en la zona sur de Tamaulipas, donde recorrió la zona metropolitana. Donde fue muy apapachado en la colonia Villahermosa, donde hasta le gritaban : Presidente, Presidente!!! Andaba muy entusiasmado tomándose selfies con cada una de los asistentes.

Recuerde : No se vale Chillar !!