SOS México

México transita por una escalada de violencia que temíamos llegaría y lo ha hecho aún con más fuerza de la que creíamos que se pudiera.Esta semana fue Ciudad Juárez la nota, más de diez muertos en la ciudad, ciudadanos que realizaban sus actividades cotidianas fueron asesinados por un pleito que inició dentro del penal de la urbe fronteriza.Subrayo el hecho que es una situación que ya se preveía, que desde que se impulsó una política de “abrazos y no balazos” sabíamos que llegaría, porque no se trata del “diente por diente”, es el aplicar la ley y mantener el orden, pero es lo que menos hay hoy en el país.El impulso de la militarización del país -cuando prometió que regresaría a los soldados a los cuarteles-, y la orden del Presidente de no utilizar la fuerza, ha provocado que la población, pero sobre todo los criminales, no respeten al Ejército, y hoy el país lo paga caro.En tiempo “récord” -4 años- esta administración superó la cifra de muertos que acumuló el sexenio de FELIPE CALDERÓN, y no hay más responsable que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde mi perspectiva son más traidores a la patria quienes permiten que la violencia avance y defienden una frase que no se puede traducir en política pública, lo son más que los que privatizan los bienes del país.Lo que viven hoy Chihuahua y Michoacán, así como Guanajuato, Sonora, Baja California, Estado de México, Colima, Morelos y Zacatecas es una escalada de violencia terrible, y lo peor es que la mayoría son ahora gobernados por Morena.Esta radiografía es lo que empieza a preocupar a los empresarios, por ello esta semana el Presidente del CIEST, ÍÑIGO FERNÁNDEZ BÁRCENA dijo que buscarán un reunión con el Gobernador Electo para plantearle se conserven las estrategias que han permitido recuperar la tranquilidad en Tamaulipas.Es innegable que antes del 2016 el estado vivió una turbulenta situación causada por el crimen organizado, y en medio de una crisis económica y tras la crisis de salud, lo peor que pudiera pasarnos a los tamaulipecos es vivir -nuevamente- una crisis de seguridad.La situación más que preocupante es alarmante y no puede ser indiferente a nadie, por nuestro bien ojalá cuando Tamaulipas se pinte de “guinda” el color no se degrade a “rojo sangre”.¿Usted qué opina?

QUE CURIOSO

Se enrarece el cambio de dirigencias en el PAN y MORENA.Antes de la elección nadie tomaba en cuenta al Presidente de Morena, ni los mismos militantes lo conoces o saben cómo se llama, pero una vez ganada la Gubernatura ese puesto toma relevancia y poder, además de recursos, por eso hoy todos se los están peleando.Los militantes “de cepa” -que ni existe eso en Morena- están contra los militantes “PRIMOR”, los que del tricolor brincaron a la izquierda, y estos dos grupos están contra los políticos amañados, esos que tienen relaciones y nexos “delicados.Por otro lado se mueven los de la AVANZADA, esos son los que más han avanzado, pero el cambio en la dirigencia nacional que ordenó que sea una mujer, les movió los planes.Por otro lado en el PAN el activismo de LUIS RENÉ CACHORRO CANTÚ ha generado olas, movimientos en su mayoría contrarios y aunque no dice prometedora la idea, veremos qué pasa.Entre los panistas ya se había propagado la idea que podría ser CÉSAR TRUKO VERÁSTEGUI o IMELDA SAN MIGUEL quienes pudieran encabezar el partido y eso gustaba más. Veremos.

Por Omar Reyes

@Omar_Reyesomarereyes@gmail.com