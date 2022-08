Alertan por nueva forma de extorsión

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas alertó sobre una nueva forma de extorsión en las que personas reciben una llamada telefónica para avisarles que un familiar de Estados Unidos envió paquetería o un cargamento de artículos electrónicos a su nombre que se encuentran detenidos en la Aduana y piden depositar 20 mil pesos para liberarlos.

De estos ya van 2 casos en Matamoros, por lo que se presentó la denuncia ante la Policía Cibernética y la Fiscalía.

Abraham Rodríguez Padrón, director de FECANACO en Tamaulipas, pidió a la población en general incluidos los integrantes de la iniciativa privada, hacer la denuncia en caso de que sean víctimas de una extorsión, ya que el problema que hay es que muchos no acuden a las autoridades.

“El problema es que la gente no denuncia y se entiende porque todos tenemos miedo por la situación que se vive en otros lugares, pero la extorsión no sale solo de las llamadas si no también de aquellos que tienen cobros por diversas circunstancias a negocios a personas, a gente que ejerce el comercio informal y esto tiene que se ser denunciad para poderlo conocer”.

Hizo énfasis en los recientes intentos de extorsión, “si bien acabamos de vivir casos donde les dijeron que tenían un cargamento de televisiones que les había enviado un primo de Estados Unidos y que estaban detenidos en la Aduana y que con 20 mil pesos los podían liberar, esta es una forma de extorsión sobre todo para residentes fronterizos que tienen familia en Estados Unidos”.

Destacó que en sectores en Tampico comenzaron una serie de robos a domicilios y a negocios, situación que se ha replicado en Matamoros donde se incrementó el robo de accesorios de autos y el tema de robos a casa habitación.

Se puso atención a través de las Mesas de Seguridad y se logró abatir o reducir, a través de la denuncia de la gente.

“Sí hay un incremento en estos delitos; se nos incrementó mucho más la violencia intrafamiliar y algunos casos ni se han denunciado”, concluyó.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón