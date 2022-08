La advertencia de AMLO

El tiempo y la legalidad me han dado la razón de que nada malo he cometido, señaló el Gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA luego de que se emitió el resolutivo a su favor por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema del desafuero y de la orden de aprehensión existente en su contra.

No obstante el mandatario estatal recrimino que fue la mala aplicación en temas legales hechas por parte del ex titular de la Unidad de Inteligencias Financiera SANTIAGO NIETO a quien acusó de utilizar de manera facciosa la ley.

Asimismo el aún Jefe del Ejecutivo Estatal también citó la mala disposición del cuerpo legislativo federal que actuaron según su punto de vista de forma unilateral y justo en plena temporada electoral lo que afectó en el resultado.

Por su parte el Gobernador Electo AMERICO VILLARREAL ANAYA en relación al tema manifestó que es respetuoso de la ley y sus dictámenes, sin embargo no quito el dedo del renglón al manifestar que a partir del día primero de octubre fecha en que protestara como Gobernador de Tamaulipas, se habrá de hacer valer la ley y quien la deba tendrá que asumir las consecuencias, comentario claro en el alusión al gobernante actual.

En medio de todo esto quién sigue con su actitud de que CABEZA DE VACA tiene delitos pendientes, es el ex director de la UIF SANTIAGO NETO, que luego del dictamen emitido por la SCJN dejó en claro que investigara al gobernador tamaulipeco ya como parte central del equipo de transición del Gobernador Electo el morenista AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Indudablemente no hay que hacer a un lado la reacción sobre el caso hecha por el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR quien de arranque dijo respetar la decisión de la corte pero que no la comparte para nada, advirtiendo a la vez que no habrá impunidad para el gobernante saliente de la entidad.

Queda claro que con la postura adoptada, el presidente LOPEZ OBRADOR no cejara en su actitud de poner toda clase de piedritas en el camino al gobernador CABEZA DE VACA por mucho el mandatario que más ha criticado la labor del jefe de la nación.

Dijo el político tabasqueño que no se puede menospreciar la postura del cuerpo legislativo federal pues es su resolución parte importante en espinoso asunto.

En torno al tema el panismo como era de esperarse se mostró ufano de la resolución de la autoridad federal, caso contrario fue mostrado por el bando morenista que no aceptó bajo ningún concepto el fallo emitido.

Por su parte el gobernador CABEZA DE VACA anunció que habrá de demandar a todos aquellos que quisieron enlodarlo en asunto ilegales de sobra conocidos, empezando por el ex de la UIF SANTIAGO NIETO CASTILLO a quien señaló como el principal orquestador de todos sus males políticos y sociales.

En tanto y a juzgar por los hechos bajo ninguna circunstancia se prevé que la transición gubernamental se desarrolle con tersura, por supuesto que primero hay que esperar el fallo final por parte de la autoridad federal electoral sobre la elección gubernamental celebrada el pasado cinco de junio pues como bien se sabe ha sido impugnada por la extinta alianza “Va Por Tamaulipas” que fuera encabezada por CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, “el truko”.

Lo que sí se vislumbra es una transición ríspida y tal vez más que eso, la postura de ambas partes así lo demuestra.

Aunque si bien es cierto que ambos están cumpliendo con lo que establece la ley respecto a los protocolos de entrega-recepción, queda claro que lo que menos existe es civilidad política.

Como bien se sabe tanto el gobierno saliente como el entrante ya nombraron en GERARDO PEÑA FLORES Secretario General de Gobierno y JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI a sus cabezas de equipo en la entrega-recepción respectivamente, lo cual no quiere decir que todo vaya a pedir de boca pues ambos solo cumplen con lo establecido.

En otro asunto quien concluyó una exitosa gira de trabajo en la ciudad de Brownsville, Texas fue el alcalde de la capital estatal LALO GATTAS BÁEZ donde trató temas de migración y comercio entre otros importante temas para ambas ciudades.

Su agenda de labores culminó con la visita que hiciera al Puerto de Brownsville 1000 CAPT DONALD L. FOUST donde fue recibido por el presidente del Distrito de Navegación de la ciudad ESTEBAN GUERRA.

Antes se había reunido con el embajador JUAN CARLOS CUE VEGA en el Consulado de México en Brownsville donde tocaron temas de política general, y programas de turismo en donde ambas ciudades se comprometieron a trabajar de la mano.

Durante su recorrido y teniendo como marco el esplendoroso City Hall se realizó la firma de hermanamiento entre las ciudades participando el alcalde de la ciudad JUAN “Trey” MENDEZ.

