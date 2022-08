Ben Affleck y Jennifer Lopez se casan por segunda vez

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron el pasado sábado por segunda ocasión al altar durante una espectacular e íntima -aunque no pequeña- ceremonia que se celebró en una mansión del actor, propiedad valuada en casi nueve millones de dólares y ubicada en Riceboro, Georgia. Sin duda, la boda de los actores ha sido una de las más esperadas del año, y aquí te dejamos las mejores fotos de la lujosa fiesta.

A diferencia de su enlace en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron el ‘sí, acepto’ rodeados de sus seres queridos, sus hijos, amigos y celebridades de Hollywood.

Entre los invitados se encontraban el presentador Jimmy Kimmel, George Clooney, Jane Fonda, Matt Damon, el director de cine Kevin Smith y Renee Zellweger, de acuerdo con medios como People y Daily Mail.

Sin embargo, los dos grandes ausentes de la noche fue el hermano de Ben Affleck, Casey, y su ex esposa, Jennifer Garner, quien sí contaba con invitación, pero prefirió no formar parte del evento.

El vestido de Jennifer Lopez en su boda La cantante, de 53 años, lució un vestido blanco de corte sirena con escote en la espalda de la firma Ralph Lauren. Elaborado en Italia, el diseño era de manga corta con volantes y una amplia falda de holanes que le daban mayor volumen al vestido en la parte inferior. El complemento que no podía faltar es el tradicional velo, el cual se extendía por varios metros. La actriz llevaba el cabello recogido en un moño que adorno con un tocado floral blanco, del mismo color que el ramo que llevaba en las manos.

Por su parte, Ben Affleck lució un traje tipo smoking, de saco blanco y pantalones negros. En varias de las imágenes se puede observar que los actores hicieron la marcha nupcial juntos hasta el altar, seguidos de sus hijos.

Los hijos de Ben Affleck y JLo Los que sí estuvieron presentes fueron los hijos que el actor procreó con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel, además de Max y Emme, los mellizos de Jennifer Lopez fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

Tanto Max como Emme sostuvieron el velo de Jennifer Lopez, a ellos se unió poco después Seraphina, hija de Ben Affleck. Detrás se observa a Violet y Samuel.

Código de vestimenta La fiesta se llevó a cabo bajo el lema “all in white”, es decir, todo en blanco. Y es que no sólo la decoración, el vestido y los looks fueron de este mismo color, también se les pidió a los invitados cumplir con este código. La boda, que duró tres días, se planeó con cuatro meses de anticipación, informó el Daily Mail.

La pareja, él de 50 años y ella de 53, se conoció en el rodaje de la criticada película Amor espinado en 2002. Se convirtieron en una sensación mediática al salir juntos, pero pospusieron su boda prevista para 2003, y luego anunciaron el fin de su relación a principios de 2004. No fue hasta marzo del 2021 que retomaron su historia y ahora están felizmente casados.

