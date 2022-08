Policía asesinado pide como última voluntad donar croquetas

MÉXICO.- En julio pasado, el oficial sonorense, Manuel Alejandro Ibarra Vizcarra, publicó en sus redes que si moría no le llevaran flores, mejor que ese gasto fuera en croquetas y que éstas se entregaran a albergues para perros.

En redes sociales comenzó a circular la historia de esta policía municipal de Empalme, Sonora, quien era conocido por su amor por los perros y por ayudar a aquellos que no tenían un hogar.

La petición de Ibarra Vizcarra la hizo en julio pasado en sus redes sociales; no obstante, fue en este agosto cuando el elemento de seguridad de 37 fue asesinado.

“El día que me toque dejar este mundo solo les quiero pedir a mi familia y amigos que no gasten en arreglos de flores que no voy a ver, mucho menos me gustan las flores, mejor lo que gastarán en flores gástenlo en croquetas y que sean donadas a un albergue de perritos. Así que ya saben, se los dejo de encargo” (sic), publicó en Facebook.

Y es que en la región del valle de Empalme y Guaymas el policía municipal fue asesinado mientras andaba en bicicleta y fuera de servicio.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en la plaza pública “Plaza del Tinaco”, en el centro de la ciudad.

Cabe mencionar que, apenas una semana antes de su asesinato, Ibarra Vizcarra había sido nombrado nuevo comisario de Seguridad Pública del municipio.

Tras el crimen que le quitó la vida, en redes sociales comenzó a circular su historia, una historia de amor por los perros sin hogar, así de apoyo a los albergues que trabajan para ayudar a esto.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR