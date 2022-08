Pugna pa’ rato

MÉXICO.- Las resoluciones que dictó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (STJN) el pasado miércoles 17 de agosto, en cuanto a las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso local para evitar 1) el desafuero, y 2) la aprehensión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, han endurecido más la desavenencia entre el mandatario estatal y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien le entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un expediente para inculpar a su contrario.

FALLAS DE ORIGEN

Con la resolución de la Corte, también se exhibe una mala interpretación de las leyes por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, al no obtener la homologación del juicio de procedencia; la Fiscalía, al ésta solicitar una orden de aprehensión sin haberse solventado aún el juicio de desafuero; y del juez de control Iván Aarón Zeferín Hernández, quien la obsequió.

A esto quizá obedece que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aunque no están de acuerdo con ambas sentencias, se muestren respetuosos del fallo que, por cierto, tiene fecha de caducidad. Y así lo han dejado establecido. López Obrador: “la resolución sobre una controversia entre poderes no significa que habrá impunidad para el gobernador saliente, quien dejará su cargo el próximo 30 de septiembre y con ello la protección del fuero. “La democracia no es el INE, ni el Tribunal, es el poder del pueblo que define”, dijo, poniendo de nueva cuenta como ejemplo a Tamaulipas donde en un ambiente difícil de acoso, miedo, de promoción de violencia, la gente salió a votar “y cuando la gente participa, aunque compren votos, y aunque amenacen, no les alcanza”.

Américo: “será a partir del uno de octubre cuando el actual gobernador deberá defenderse y enfrentar la ley como cualquier otro ciudadano común y corriente, sin fueros y sin privilegios”. Tras conocerse el fallo de la Corte que reivindicó el fuero del Ejecutivo, el doctor manifestó que (por ahora) está enfocado en las tareas propias del proceso entrega recepción que por Ley inicia el primero de septiembre. Y anunció informes puntuales sobre los hallazgos y las irregularidades que se pudieran encontrar, con transparencia y rendición de cuentas.

Hay, también, militantes y simpatizantes de Movimiento + La discrepancia entre el gobernador y Nieto Castillo arreciaría en octubre + López Obrador y Américo respetan fallo de la Corte que no da impunidad + Caída de Murillo Karam se dilató mucho tiempo, pero al final del día llegó Las resoluciones que dictó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (STJN) el pasado miércoles 17 de agosto, en cuanto a las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso local para evitar 1) el desafuero, y 2) la aprehensión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, han endurecido más la desavenencia entre el mandatario estatal y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien le entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) un expediente para inculpar a su contrario.

Así lo deduzco por las declaraciones de ambos, vertidas tras el fallo de la Corte: “La decisión se limita a la validez de su actual fuero, como gobernador; los delitos que cometió en perjuicio de los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo; y como señalé la justicia alcanzará a los corruptos”, escribió Nieto Castillo, en su cuenta Twitter. En respuesta, al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el mandatario estatal dijo de Santiago: “¿Por qué no se ha presentado en el Ministerio Público a declarar de dónde sacó las evidencias en mi contra?, ¿de los medios las inventó?, ¿de quién recibió instrucciones? “A ‘sicario’ Nieto lo corrieron de la Unidad de Inteligencia Financiera por corrupto. Su unidad en lugar de combatir la corrupción era parte de los actos ilícitos.

Los preocupados deben ser los que recibieron dinero del narco…" En su réplica, Santiago respondió "Cabeza de Vaca, no se ha atrevido a decirle eso al fiscal Gertz Manero, en razón de que quien solicitó la orden de aprehensión fue la Fiscalía.. seguiré presentando pruebas y mantendré mi postura para que Cabeza de Vaca responda por sus actos ilícitos…" Hace días, por cierto el jefe del Ejecutivo estatal anunció que demandará a Santiago en una Corte de la Unión Americana (concretamente de Houston) y ante la FGR, aquí en México, "por haberle entregado documentación oficial alterada

Es por el bien de Tamaulipas. Todo indica que Luis René Cantú Galván alias ‘El Cachorro’ seguirá siendo dirigente estatal del Partdo Acción Nacinal (PAN), aunque a partr del dos de octubre lo acompañará, como secretaria general, Imelda Margarita Saniguel Sánchez. ¿Qué pasó con los aspirantes que alardeaban con echar del partido al grupo en decadencia? Regeneración Nacional (morena) que reprochan el veredicto unánime dictaminado por los ministros Ana Margarita Ríos Farjat (presidenta de la Primera Sala); Norma Lucía Piña Hernández; Juan Luis González Alcántara (quien tuviera bajo su cargo el proyecto del dictamen); Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por haber votado unánimemente para no quitarle el fuero al mandatario y dejar sin efectos la orden de aprehensión en su contra.

También, quien considera que después del cambio de estafeta podría iniciarse una ‘cacería de brujas’ por la expresión del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) –Lucio Ernesto Palacios Cordero–, quien hasta descalifica al cuerpo colegiado que le merece respeto al presidente. Pero a él no, por su costumbre protagónica. MURILLO KARAM Han transcurrido cerca de ocho años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Guerrero).

Mismo tiempo en que sus familiares y la sociedad civil han presionado para esclarecer los hechos que, al frente de la llamada Procuraduría General de la República (PGR), quiso ‘tapar’ su entonces titular, Jesús Murillo Karam, argumentando una ‘verdad histórica’. Eso fracturó más la relación entre el Gobierno Federal y los diversos sectores de la población –sobre todo de las clases medias hacia abajo–, hasta el grado de que al través de las redes sociales se plasmaron diariamente ácidos comentarios, reprobando el ‘maquillaje’. Y es que los argumentos derivados de la averiguación previa, según se dijo, no fueron convincentes por asomar un interés de querer resolver fast track la indagatoria ministerial, a fin evitarle más problemas a Enrique Peña Nieto. Sobre todo, luego de que éste fue recriminado, de frente, por los paterfamilias de los jóvenes, que en su momento le sugirieron dimitir, Ahí están los videos (en las redes sociales) que no admiten dudas. Por si fuera poco, la aprehensión de José Luis Abarca Velázquez (ex alcalde de Iguala) y su esposa (María de los Ángeles Pineda), quienes le habrían ordenado a policías municipales entregarles los jóvenes al grupo criminal ‘Guerreros unidos’, para ejecutarlos; la declaración de tres de los supuestos autores materiales del aterrador genocidio –de los casi, medio centenar de detenidos hasta el momento–, y la reconstrucción de hechos, tampoco lograron persuadir a quienes exigían contidianamente ir al fondo de la investigación.

De ahí que se determinara seguir considerando desaparecidos a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que se localiza en el poblado Ayotzinapa, aun cuando en su informe oficial Murillo Karam hasta mostrara imágenes de restos óseos (presumiblemente hallados en las inmediaciones de la zona en que fueron ultimados los 43 educandos). EL INFORME A la mano conservo copia de la versión estenográfica del informe de Jesús Murillo Karam relacionado con la indagatoria. Refiere: ”El grupo de jóvenes salió a bordo de dos camiones ‘Estrella de Oro’ de la escuela normal rumbo a la entrada de Iguala; posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de una empresa. “El ex presidente municipal de Iguala, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones.

“Es en este mismo evento, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas; y después del primer incidente y al continuar su camino, elementos de la policía municipal de Iguala los retuvieron con violencia y los trasladaron a la central policiaca. “Desde ese punto y con apoyo de la policía municipal de Cocula, trasladan en patrullas al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma del Coyote.

“Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal ‘Guerreros Unidos’. “En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba, se les había sepultado”. Según Murillo Karam, los cuerpos fueron calcinados. Y esta es parte de su ‘verdad histórica’