Afición de Cruz Azul muestra su molestia con los jugadores con mantas y huevazos

MÉXICO.- La afición de Cruz Azul alzó la voz luego de la histórica goleada que recibió el conjunto celeste el pasado sábado a manos de América (7-0), un grupo de seguidores de La Máquina se dio cita en las instalaciones de La Noria para encarar a los jugadores con mantas y huevos por lo que consideran como falta de actitud en el terreno de juego.

Desde temprana hora, un grupo de casi 30 aficionados se instaló a las afueras del cuartel celeste, mostrando mantas con mensajes que le recordaban a futbolistas y directivos la humillación sufrida el sábado en el Estadio Azteca.

La afición muy molesta ???? pic.twitter.com/ynvic5tOe2 — El CHEMIN (@ElChemin1) August 22, 2022

“Mancharon la historia y no hay perdón – Huevos les faltan, huevos les traemos”, fueron algunos de los mensajes con los que los seguidores increparon a quienes entraban y salían por la puerta principal de La Noria.

A medida que los reclamos crecían, el operativo de seguridad se incrementó en las instalaciones de Cruz Azul, requiriendo incluso la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Vamos a salir de esto todos juntos y estamos todavía a tiempo de levantar”, comentó el paraguayo Juan Escobar, quien fue el primer futbolista en detenerse para dar la cara ante su afición.

Juan Escobar se detuvo a escuchar los reclamos. Le piden al paraguayo que le diga a Cata y Baca que se retiren. “Queremos jugadores como tú, que no vengan a robar”, le dicen a Juan. “Vamos a salir de esto todos juntos y estamos todavía a tiempo de levantar”, responde Escobar. pic.twitter.com/J0xug2PdpB — León Lecanda (@Leonlec) August 22, 2022

La afición le recordaba a cada uno de los jugadores que salieron que desean tener más en el equipo a dos elementos en particular, Julio César ‘Cata’ Domínguez y Rafael Baca, además de solicitar un castigo para el portero Sebastián Jurado por su bajo rendimiento.

“Yo siempre voy a dar la cara por el equipo y nunca me voy a esconder. Hay maneras de perder y discúlpennos. Me he partido la madre por este equipo, me han tocado las buenas y las malas. Esta es una mala y estamos muy avergonzados”, expresó el guardameta José de Jesús Corona.

Cuando parecía que el intercambio de palabras entre jugadores y aficionados continuaría transcurriendo de manera tranquila, la camioneta de Uriel Antuna fue impactada por un huevo justo a su salida de La Noria, al momento de escuchar los reclamos de los seguidores celestes.

Le estrellaron un huevo a Uriel Antuna. pic.twitter.com/w1ikAYg7ay — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Cabe mencionar que tanto Sebastián Jurado, ‘Cata’ Domínguez y Rafael Baca, debieron abandonar las instalaciones del club cementero por una salida alterna, evitando así el contacto con los enfurecidos aficionados.

Finalemente, José Joaquín ‘Shaggy’ Martínez aseguró que como jugadores tampoco han podido dormir bien luego del partido del sábado y no tienen deseos de salir a la calle.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR / Twitter: @ElChemin1