Esto dijo la reportera tras denunciar a Pablo Montero por agresiones

MÉXICO.- La reportera Italia Herrera se refirió sobre el acuerdo al que llegó con Pablo Montero luego de haberlo denunciado ante la Fiscalía de Saltillo por la agresión que sufrió durante una conferencia de prensa.

Después de que el cantante y actor acudió al llamado de las autoridades y externó su deseo de llegar a un Acuerdo Reparatorio con la parte afectada, ahora es Herrera quien da su postura al respecto en entrevista para el programa Venga la Alegría.

“Él fue como muy consciente de lo que hizo y acordó reparar todos los daños, él se hizo responsable de todo lo que sucedió. Yo trabajo con mi celular, con mi cable de micrófono, con un monitor de audio, con mi lámpara también. Simplemente el puro teléfono vale 30 mil pesos”, explicó la periodista sobre los daños materiales sufridos a manos del artista.

Pablo Montero tendrá que pedir disculpas públicas

Sin embargo, Italia confesó que Pablo tendrá que hacer algo más para que el asunto quede en el pasado. “Yo solamente pedí disculpas para mí porque fui la persona agredida, mi compañero, disculpas al niño, disculpas a las mujeres y a todas mis compañeras presentes que estaban ahí, pedí una disculpa pública”.

De la misma manera, la reportera aseguró que por el momento Pablo no ha intentado tener contacto con ella. “Él no me ha llamado, pero yo vi el comunicado, lo mandaron a través de las redes, sus redes sociales. Si me llegase a tocar el día de mañana, fue también lo que pidió la abogada, llegase a tocar que lo entreviste, pues obviamente el respeto, a mí y a todas las personas presentes”.

Italia Herrera aclara el motivo de su denuncia contra Pablo Montero

Finalmente, Italia Herrera envió un contundente mensaje a las personas que han salido en defensa de Montero y la señalan por presuntamente pedir una remuneración económica tras la agresión recibida.

“Las personas a lo mejor dicen ‘¡ay, lo hace por dinero!, por eso mete una denuncia’, pero yo puse la denuncia una, porque es mi herramienta de trabajo, y dos, que es la principal, que no vuelva a suceder en ninguna persona ya sea artista o político, que yo lo que viví, repito, ahora estoy más tranquila, pero lo que yo pasé sí realmente me alteró un poco, no es justo que nosotros los periodistas que somos el vínculo entre el artista y el pueblo y que hagan este tipo de cosas, yo espero que sea como una lección, no nada más para mí, sino para todos”, culminó.

