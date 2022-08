Se registra tiroteo en Atlanta; reportan 3 heridos de bala

ESTADOS UNIDOS.- La Policía de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, reportó un tirador activo en el centro de la ciudad, quien habría abierto fuego y herido de bala al menos a tres personas. La zona se encuentra cerrada por uniformados pero hasta el momento las autoridades no han detenido al responsable.

“Aconsejamos a los residentes que se mantengan alejados de las calles del centro de la ciudad, específicamente las áreas entre 12th St y Peachtree St NE y 15th St y W. Peachtree St NW. Estamos trabajando para recopilar información y proporcionaremos una actualización cuando esté disponible”, informó la Policía en Twitter.

ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta

— Rob DiRienzo (@RobDiRienzo) August 22, 2022