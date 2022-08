Avión con turbina en llamas aterriza de emergencia en Guadalajara

MÉXICO.- Un vuelo de Viva Aerobus con destino a Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras el incendio de una de las turbinas, cuyas imágenes fueron compartidas por una usuaria en Twitter.

Pasadas las 00:00 horas de hoy, la usuaria @kimbertothelee compartió el video de la turbina en llamas mientras seguía en el aire.

La mujer desaprobó el manejo que dio la aerolínea al incidente ya que los pasajeros no fueron comunicados de la situación.

En otro mensaje la usuaria dijo que el piloto se habría desmayado. Hasta el momento ni la aerolínea o el aeropuerto tapatío ha informado detalles de estos hechos de forma oficial.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022