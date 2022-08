Esto es lo que pasa cuando “se te sube el muerto”

MÉXICO.- Seguro que has escuchado el término “se me subió el muerto”… Quizá lo hayas sufrido.

¿Qué significa se me subió el muerto?

Entre mexicanos la expresión “se me subió el muerto” es muy común. Hace referencia a una experiencia angustiante durante el sueño, la cual suele ir acompañada de pesadillas; o de la sensación de estar despierto, pero no poder tomar control de tu cuerpo.

Se trata de un estado de semiconciencia en el que tu cuerpo queda dormido pero tu mente no, y la mente ordena movimientos, así sean ligeros o bruscos, y el cuerpo simplemente no obedece. La angustia es sofocante.

Si alguna vez has sentido aquella extraña sensación mejor conocida como “se me subió el muerto”, aquí te explicamos científicamente lo que sucede con tu cuerpo.

Se le conoce como la parálisis del sueño, la cual ocurre cuando uno está a punto de dormir o despertarse provocando la incapacidad de realizar cualquier movimiento voluntario, acompañada de una sensación de angustia, puesto que el cerebro está consciente.

A quienes les ha sucedido, intentan hablar, gritar y/o moverse durante unos minutos, que es lo que dura la parálisis, tratando de quitar dicha sensación de pesar en el cuerpo, la cual no es más que un trastorno del sueño.

De acuerdo a estudios neurológicos, dicho trastorno corresponde a la parasomnia, una conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar.

El trastorno de parálisis del sueño, se clasifica en dos: predormicional o hipnagógica, que se produce en la fase de adormecimiento y posdormicional o hipnopómpica, cuando se está por despertar.

¿Por qué se me sube el muerto?

La parálisis del sueño puede ser provocada la mayoría de las veces por exceso de estrés.

Al intentar dormir, el ser humano lo que busca es descansar y relajarse, sin embargo, cuando se tiene mucha presión, el cuerpo aun estando en reposo se mantiene en continua alerta al sentirse amenazado. Asimismo los circuitos neuronales se mantienen sobreexcitados, provocando en algunos casos pesadillas.

“Que se te suba el muerto”, si bien no es una situación normal, se ha comprobado científicamente que al menos una vez en la vida podría pasarle a cualquier persona.

¿Qué hacer en caso de parálisis del sueño?

En la mayoría de los casos, la parálisis del sueño ocurre tan pocas veces en la vida, que no se necesita tratamiento. Si se conoce la causa, por ejemplo, falta de sueño, se puede corregirse durmiendo bien.

