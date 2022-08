Shakira más triste que nunca tras fotos de Piqué con su nueva novia

ESPAÑA.- Las recientes fotografías en las que se ve a Gerard Piqué besando a su nueva novia, Clara Chía, han causado un profundo dolor en Shakira.

En medio del proceso legal que enfrentan por la custodia de los hijos, el futbolista se ha dejado ver muy ilusionado y enamorado de la joven de 23 años.

El fotógrafo Jordi Martín ha conseguido captar al español y a la colombiana por separado y reveló que la cantante la pasa muy mal, pues además de la tristeza está el enojo porque su ex rompió el pacto de no dejarse ver con alguien más en público durante un año.

Jordi compartió al programa El gordo y la flaca su más reciente trabajo, donde se ve a Shakira con sus hijos mientras juegan en un parque. “La vi más triste y desolada que nunca”, escribió junto a un video.

“Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en El gordo y la flaca. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, añadió en sus redes.

Jordi afirma que lleva doce años siguiendo a la colombiana y nunca la había visto así de mal. Aún así, destaca que ella siempre se portó muy bien con él.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, animo que saldrás de esta”, expresó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR / Foto: IG jordimartinpaparazzi