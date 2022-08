Sin lluvias, se agravará falta de agua: Gattás

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El problema del agua en Ciudad Victoria es muy grave, no existe la capacidad para llevarla a todas las colonias, al arrastrar un déficit de 450 litros por segundo.

Si no llueve vamos a tener más problemas por ello hacemos un llamado urgente a la población para que cuidemos el agua, luego que la presa Vicente Guerrero que es una de las más grandes.

Se le extraen 900 litros por segundo, aunque existe la esperanza que llueva, vamos a espera que vengan buenas aguas, dijo el alcalde Eduardo Gattas Báez.

La próxima semana, anunció que, se reunirá con diputados que están analizando el tema con CONAGUA, especialmente con el diputado federal con Erasmo González, lo que sigue es que la segunda línea del acueducto sea considerada en el presupuesto de egresos, para que destinen los mil 600 millones de pesos que se requieren.

Es una obra, dijo que, debió realizarse hace más de 10 años y hoy nos toca a nosotros pagar los platos rotos, como presidencia municipal.

Por ello actualizamos el proyecto, se gastó 5.4 millones de pesos pero quien deshecho el proyecto en Enero del 2018 fue el gobierno del estado, nosotros lo retomamos

Hoy enfrentamos un problema muy grave de desabasto de agua potable, eso debió haberse realizado en 2013 la culpa no la tengo yo, ni mis antecesores; sino los gobiernos estatales.

Hoy, dejó de ser proyecto no nada más del alcalde, sino que es proyecto del gobernador electo Américo Villarreal y estamos seguros que lo vamos a lograr, cuando salga la ley de egresos ahí nos vamos a dar cuenta que ese etiquetado el dinero.

Admitió que hasta no tener lista la segunda línea del acueducto no pueden darle mantenimiento a la primera porque se tendría que parar y se nos iría el 70 por ciento de Victoria será hasta que cuando tengamos la segunda línea del acueducto vamos a parar la primera para poderle dar mantenimiento cosa que no podemos hacer ahorita .

Con la segunda línea se puede parar la primera y meter una nueva tecnología para darle mantenimiento a la primera línea.

Quedará totalmente automatizada, de hecho la próxima semana será meter un equipo nuevo a la primera línea del acueducto de tal forma que es una computadora que prenderá las maquinas automáticamente cuidando la energía y que las bombas no se sobre calienten

Hasta ahora no se ha visto ordeña o huachicol de agua, estamos supervisando constantemente ; eficientando el agua, nos vamos aventar dos años en realizar la obra.

Vamos a arrancar un programa de concientización, parecido al programa federal del “ciérrale” para crear conciencia en niños y jóvenes para que sean los portadores de una nueva cultura de agua.

Se está realizando estudio hasta donde podemos llegar con la cultura del ahorro del agua e incluir los lavados de autos, no será un tema recaudatorio, pero se tiene que cuidar el vital líquido, pedirle a Victoria que tengan conciencia del gran desabasto de agua que tenemos, que sepan que el alcalde está tomando las decisiones correctas para que con la segunda línea del acueducto se tenga agua hasta el 2054, será uno de los grandes legados.

Por Salvador Valdez C

EPRESO-LA RAZÓN