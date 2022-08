“Mi perro se comió las tareas de mis alumnos”: profesor se hace viral

MÉXICO.- “Profesor, mi perro se comió mi tarea”, es una de las frases más icónicas entre los alumnos, pues ya sea verdad o mentira para tener más tiempo para realizar los deberes, se ha dicho en múltiples ocasiones; sin embargo, hay ocasiones en las que la realidad supera la ficción e invierte los papeles, como es la historia de este maestro que tendrá que dar una gran explicación a sus estudiantes.

Y es que como si de un meme se tratara, un profesor compartió la foto de su adorable lomito, quien no dudó en realizar una de las travesuras que ya será inolvidable y la favorita de los internautas, ¡porque que se comió la tarea de los alumnos! La historia rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues este perrito nos acaba de demostrar que no todo se trata de mentiras y que, de hecho, los deberes son su “alimento” preferido.

“Cuando eres maestro y tu perro se come la tarea de todos”, escribió un usuario de Reddit para acompañar la foto de un can de raza Malamute de Alaska con un destrozo de hojas y una cara con la lengua de fuera con la que no pudo ocultar lo que hizo. La publicación rápidamente se volvió viral y otros usuarios no dudaron en dejar los comentarios más divertidos, destacando que en esta ocasión los papeles se invirtieron.

“Las cosas cambian”, “deberías mostrar esta foto a tu clase. Lo disfrutarían (siempre y cuando les des buenas notas a todos)”, “la verdadera pregunta es… ¿los niños te creen o piensan que estás poniendo una excusa porque olvidaste calificar su tarea?” y “Tu perro: ‘¿Ves? ¡Me deshice de todo esto para que tengas más tiempo para acariciarme!'”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

A pesar de la popularidad y el gran recibimiento que tuvo la foto del perro junto a las tareas completamente deshechas, se desconoce el resto de la historia como si las tareas ya estaba evaluadas o si el profesor le confesó la verdad a sus alumnos. Por supuesto, los usuarios de la plataforma no dudaron en bromear con la situación al dejar comentarios como:

“Me encantaría que el maestro les dijera: ‘Niños. Todos ustedes obtuvieron A. Mi perro se comió tu tarea’” y “¡Buen perro! Ahora todos obtienen una ‘A’”.

