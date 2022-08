SAN CARLOS, TAMAULIPAS.- El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró este viernes el Museo del Mezcal en el municipio de San Carlos, ubicado en la región centro de Tamaulipas, conocida por su tradición mezcalera, con el objetivo promover el turismo en la región, impulsar la agroindustria en la zona y divulgar la historia y tradiciones que envuelven a esta ancestral bebida.

Con mucho gusto les comparto la inauguración del Museo del Mezcal en el municipio de #SanCarlos; es el tercero en su tipo en el país, que contribuirá a contar la historia del mezcal, fortalecer el sentido de pertenencia y promover el turismo en la región centro de #Tamaulipas. pic.twitter.com/RTWUZss8Kv — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 26, 2022

“Me entusiasma mucho la historia de mi tierra y de nuestra gente. Cuando me platican qué es lo que representa el mezcal para Tamaulipas y para nuestro país, es un motivo más de identidad, de pertenencia pero sobre todo de orgullo. Díganme si no me va a llenar de orgullo que el mejor mezcal de nuestro país, lo tenemos aquí, en Tamaulipas”, señaló el Gobernador de Tamaulipas.

“Yo celebro que unimos esfuerzos, capacidades, talentos, recursos y voluntades para rescatar este edificio que hoy en día se convierte en el Museo del Mezcal”.

Acompañado del Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos y la Delegada del INAH Tamaulipas, Tonantzin Silva Cárdenas, el Gobernador visitó las instalaciones del que ya es el tercer museo en su tipo a nivel nacional, junto a los de Oaxaca y Ciudad de México; y que con su creación se busca establecer una ruta del mezcal en la región centro de Tamaulipas.

Agradezco a la @UAT_mx y a todo su equipo de trabajo por hacer posible el proyecto del Museo del Mezcal; gracias a su trabajo, los asistentes al museo disfrutarán de 4 salas que nos muestran todos los antecedentes históricos del mezcal en #Tamaulipas. pic.twitter.com/0TFiPZSVBu — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 26, 2022

El Museo del Mezcal está ubicado en la antigua casa del Capitán Lores, inmueble histórico que sirvió de cuartel en la primera compañía volante del Nuevo Santander y como antigua Presidencia Municipal, recientemente restaurada por el Gobierno del Estado e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El proyecto del Museo del Mezcal fue coordinado por la la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su equipo de especialistas, responsables de la elaboración del guión científico; el cual se distribuye en 4 salas: Geografía e Historia Antigua, Capitalidad Colonia de Villa de San Carlos, Minería y el Mezcal en la Sierra de San Carlos en el Siglo XIX y el Mezcal de Tamaulipas: de lo Tradicional a la Modernidad.

Además se cuenta con exposición cultural, área comercial y de degustación, así como espacio abierto central para actividades sociales y de esparcimiento, en la que por medio de fotografías, documentos, piezas originales y modelos históricos se muestran los antecedentes del mezcal y la diversidad natural de la zona.

Durante la gira de trabajo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró obras de pavimentación en las calles Nicolás Bravo y Narcizo Mendoza en la cabecera municipal de San Nicolás y las calles Dr. Martínez y Méndez de la cabecera municipal de San Carlos; en la actual administración, el Gobierno del Estado ha aplicado una inversión superior a los 7 mil millones de pesos para rehabilitar pavimentos en los 43 municipios.

