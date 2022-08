“Ponte a trabajar”: Yolanda Andrade a Laura Zapata tras llamar ‘huevones’ a los mexicanos

MÉXICO.- Laura Zapata habló en contra el gobierno y aseguró que el país es de “huevones”, pues a algunas personas les gusta solo estirar la mano. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y han generado un sinfín de reacciones.

“Somos un país de huevones, de estirar la mano y decir: ‘deme, deme'”, comentó durante una entrevista con Carlos Alazraki.

De inmediato en redes sociales la tacharon de clasista y racista. Algunos de sus compañeros y colegas también explotaron por lo dicho por la actriz.

Yolanda Andrade se le fue a la yugular en Twitter, pues aseguró que ella era la “huevona” al sobrevivir con lo que su hermana Thalía le daba.

“Los mexicanos no somos huevones. La huevona eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. Ponte a trabajar”.

#laurazapata Los Mexicanos NO Somos Huevones ! La Huevona eres tú ! Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia , Ponte a Trabajar!!! #laurazapata #yolandaandrade https://t.co/1b8KlDlwgK

El llamado ‘gurú de la moda’, Edy Smol, también despotricó en contra de las declaraciones de Zapata y comentó que ya hasta lo bloqueó de redes sociales.

“¿Ella va a bloquear a todos los mexicanos? Porque nos dijo huevones a todos”.

Miren,miren..

la señora @LAURAZAPATAM primero ataca a todos los mexicanos diciendo a camara que somos unos”huevones”luego dice que no me conoce,luego cuando se da cuenta de su error me bloquea,mi pregunta?ella va a bloquear a todos los mexicanos?porque nos dijo huevones a TODOS!! pic.twitter.com/9vT9xCULYf

— ????EDYSMOLWORLD (@EdySmol) August 29, 2022