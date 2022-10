Entre brujas y PAN de muerto

Mañana es Día de Brujas, como dijera la abuela, “bruja anda en el pueblo y desde hace tiempo”, y sí, la mayoría sin dinero, haciendo malabares para cubrir sus deudas, para tener pan en la casa, no PAN político, ni de muerto, aunque a final de cuentas hoy parece es lo mismo, sino alimento para la familia, porque ya ni la escoba funciona y aunque se quisiera a mejores lugares volar, tiempos buenos se tienen que esperar.

Tenía razón la abuela, hoy día la mayoría de la ciudadanía anda más que bruja que las de sombrero y escoba, sin dinero, con deudas y lo peor es que los demonios y brujas de la política parecen ensañarse en contra del pueblo, no son para proponer acciones de beneficio colectivo, pero si para con sus malas gestiones hacer al respetable padecer.

Triste el panorama, parece que todo el año es 2 de noviembre, con un pueblo muerto de hambre, con sueldos por los suelos y la canasta básica y costo de servicios primarios por los cielos.

Queda el consuelo que en estos tiempos en todo el territorio nacional los políticos andan igual, por todas partes se ve un PAN muerto, animas tricolores que caminan como alma en pena arrastrando cadenas, soportando su condena mientras que en el Movimiento Ciudadano con calabaza naranja en mano piden su calaverita, sus dulces de consolación, para seguir vigentes en cada elección.

Acá en Tamaulipas no es la excepción, con el cambio de administración el PAN, aunque se resista, ya está muerto, el PRI sigue como alma en pena, el sol azteca no calienta ni las ilusiones de sus cuatro militantes, el Verde quiere reverdecer, pero tendrá que esperar el cómo los guindas lo quieran ver y el MC astutamente se mueve para donde sople el viento, ya trae lista su calabaza naranja para guardar las ganancias de cuando mueva el fiel de la balanza.

¿Por qué?, pues porque luego de que el Partido Acción Nacional perdió en Tamaulipas el poder el pueblo de los azules ya no quiere saber, los panistas dicen que su partido está más que vivo y unido que nunca, pero la verdad es que está muerto y lo constataran en las elecciones próximas donde nada ganaran, es más, en un chico rato los naranjas del partido Movimiento Ciudadano, nadando de muertito, más alcanzaran, mientras que el Verde sujeto a negociaciones estará por sus coaliciones aceptará lo que los guindas le quieran dar, en tanto que el PRI que lleva seis años moribundo igual difícil será que en procesos electorales del 2023 y 2024 pueda levantarse y como Lázaro, caminar.

Pasaran las elecciones del 2023 y el 2024 y el PAN seguirá muerto políticamente hablando en Tamaulipas, el PRI continuará como ánima, alma en pena, y participará en los procesos electorales, pero poco o nada alcanzará pues la MORENA quiere más y al son que les toque los hará bailar, claro, al Verde a su baile invitará, pero poco le repartirá mientras que es muy probable que el MC sea el que avanzará pues es casi un hecho que RICARDO MONREAL en Movimiento los pondrá.

En fin, la situación es que mañana es día de brujas, aunque así anda todo el año buena parte de los mexicanos, igual dicen que en estas fechas hay conjuros y se sueltan los demonios políticos.

Día de Muertos está por llegar, pero también, así anda el pueblo, muerto de miedo por la inseguridad, de hambre, con economías colapsadas.

En la política se ve que la catrina MORENA a la tumba se llevó a un PAN de muerto, convivirá con las ánimas del PRI que siguen como alma en pena, pero igual sobrevivirán y un MC que con calabaza naranja en mano su ganancia reclamará.

por Rosa Elena Gonzalez

Correo.-vida.diaria@hotmail.com, Twitter@VidaDiaria1