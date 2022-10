Inicia cosecha de la flor de muerto

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Productores de cempasúchil de ejidos la Libertad, Misión, y Rancho nuevo trabajan a marchas forzadas en la cosecha de flor, para lo que consideran la mejor temporada del año, el día de muertos.

Como si fuera un escenario de la película de “Coco”, en Victoria existe un mar de cempasúchil, mano de león, pomito morado y pomito blanco que pintan de color naranja, rojo morado y blanco toda una hectárea.

Un lugar mágico que aprovechan fotógrafos y uno que otro turista para retratarse en un lugar que no es común en la zona semidesértica que nos rodea luego que desde hace 30 años trabaja y cosecha en 100 días, dijo Francisco Javier Estrada Ruiz.

Agricultor de nacimiento Francisco cuenta que el plantar flor del día de muerto es ya una tradición que adopto de su hermano desde hace ya tres décadas y que poco a poco han tomado otros productores del ejido la Libertad y Rancho Nuevo.

Tanto es su éxito que desde hace años sus principales clientes son escuelas de la capital tamaulipeca, florerías y personas de los municipios de Padilla, San Carlos, y Tula quienes viajan en camionetas para llevarse flores y utilizarlos en su altar.

“Mis principales clientes son personas de las escuelas, maestros para altares de muertos, florerías y más que nada personas que vienen para sus muertos. Ello debido a que las florerías las venden más cara y aquí se llevan un manojo grande por 200 pesos”.

Platica que no cuenta con camiones, ni hace entregas a domicilio ya que “gracias a dios” los clientes van hacia su huerta localizada en en el ejido la libertad a 100 metros antes de llegar a la plaza principal camino a los Troncones.

En este lugar atiende desde las siete de la mañana, hasta las ocho de la noche, hasta que el sol deje trabajar, labor que realiza desde cien días atrás, ya que las flores tienen un proceso en el que se siembran primeramente en un huerto pequeño y después se trasplantan.

En este proceso y la cosecha crea trabajo a 10 familias del ejido, los cuales ayudan a trasplantar las matas a lo largo de una hectárea, regarlas y finalmente cosecharlas para su venta, sin embargo este año estuvo a punto de desistir.

Escenario de mil fotos

Por ser un paisaje como de película, cientos de personas acuden para hacer sesiones de fotos o solo tomarse una de recuerdo, para lo cual su propietario señalo que cobrara el acceso ya que muchos de estos maltratan las plantas.

“Que me den algo, pa los chicles” dijo en tono de broma el agricultor ya que pese a que pudiera parecer que no hace daño una fotografía, la realidad es que al posar entre las plantas muchos maltratan la flor que ya no se podrá vender.

Por Raúl López García

Fotos Jorge Castillo

EXPRESO-LA RAZON