Paco Ignacio Taibo, el irreverente, quiere un país de lectores

Más de un centenar de libros escritos, una exitosa carrera como promotor cultural y una figura central en el abanico de intelectuales de izquierda en México, hacen de Paco Ignacio Taibo II un personaje más que interesante.

Irreverente, provocador con quienes no comparten el libre pensamiento y siguen sujetándose a viejos moldes, Taibo II es una voz de autoridad entre los simpatizantes de la Cuatroté.

El español, radicado en México hace décadas, estuvo ayer en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FUL-UAT), que se inició el lunes y concluye este domingo en el Centro Universitario Tampico-Madero. No acudió como director del Fondo de Cultura Económica, la editorial del gobierno, sino como autor, se apresuró a declarar uno de los organizadores.

Tratar de desentrañar lo que es la Cuatroté desde la óptica de cualquier ciudadano común, es simple: Un régimen distinto en la forma a los anteriores, con la política social, la honestidad y el combate a la corrupción como premisas. Pero para un escritor comprometido con las causas que buscan transformar al país, la visión es distinta.

SER IZQUIERDISTA EN UN PAÍS RACISTA Y CLASISTA

En una charla previa a la presentación de su libro “La Libertad“, Paco Ignacio se sigue sintiendo orgulloso de ser un irredento izquierdista y de haber asumido el reto de lograr que los mexicanos lean.

“Soy, desde que tengo razón de ser y conocimiento de mí mismo, un hombre de izquierda. Y en eso esa filosofía dice que los campesinos van por delante, los obreros por delante, los trabajadores por delante, los desposeídos por delante, los reprimidos por delante, los jodidos por delante”, dice.

Antes de su llegada al escenario, en un atestado Gimnasio Multidisciplinario, es acosado por estudiantes de la carrera de Comunicación de la UAT, con quienes Taibo II se siente a gusto, desparpajado en sus respuestas, pero peculiarmente respetuoso.

El escritor responde aquí y allá, pero vuelve a lo suyo: las letras, el esfuerzo que realiza el gobierno para fomentar la lectura con base en la distribución gratuita de libros, para vencer el reto de hacer de México un país de lectores.

El escritor llega luego a la tarima y se vuelve el centro de atención cuando comienza a hablar de su método de trabajo, de su rutina, de sus vicios -los refrescos de cola en todas sus presentaciones-, la cafeína y el azúcar para escribir durante las noches. “Es cuando llega la libertad” asegura.

Polémico entre quienes no coinciden con él, Taibo II ganó más notoriedad cuando de manera coloquial y muy en su estilo, dijo que Morena le ganó al PAN y al PRI, a todos los adversarios de Andrés Manuel, en las elecciones de 2018. “Se las metimos doblada”, dijo entonces y generó un escándalo que se apagó en cuanto surgió uno más en la Cuatroté, la marca de la casa.

Se confiesa y reitera ser de izquierda, cree que lo mejor que le pudo haber pasado al país es que ganara Morena e insiste en que era necesario para empezar a terminar con el clasismo y el racismo que están arraigados en la sociedad mexicana, pero especialmente en “los conservadores”.

“Sí soy un escritor de izquierda, muy pendejo no sé, pero de izquierda sí, es evidente. La vida me está llevando por medio país para hablarles de la libertad, para recordarles lo importante que es”, señala.

SE PUEDE VIVIR Y ESCRIBIR DE LO QUE LA DA A UNO LA GANA

Y así, entre la ansiedad por la abstinencia del cigarrillo durante la poco más de una hora que dura su charla, entre la exposición de episodios de su libro, anécdotas y pasajes de su rutina diaria, Taibo II espeta sin más: “Tengo 73 años y escribo los libros que me da la gana. Yo no necesito el dinero que me paga el Fondo de Cultura Económica, yo vivo de mis libros, de los derechos de autor desde hace más de 15 años”.

Provocador para ver si había entre la numerosa asistencia algún conservador o simpatizante de la derecha ideológica, Paco Ignacio Taibo habla de sus libros, del trabajo previo para reparar cada uno y de su labor como director del Fondo de Cultura Económica.

“Duermo 4 horas por las noches, 2 después de la comida y una en algún momento, usualmente en algún sillón. Pero en la noche es cuando llega la libertad, de escribir, de pensar, de ser”, apunta.

Refiere que no hay nada mejor que la lectura y por eso sus esfuerzos como funcionario van encaminados a lograr que México se convierta en un país de lectores. Por lo mismo, el FCE tiene colecciones variadas y bajó los precios de 11 a 20 pesos, para que los libros sean accesibles, para que la gente lea. También creó clubes de lectura en el país.” Queremos hacer de México un país de lectores”.

“Los que leemos, sabemos que el lector genera pensamiento crítico. El que lee abre una ventana y ve el mundo a través de esa ventana contra el pensamiento conservador, racista. Estamos en campaña, sí, pero para hacer un país de lectores, estamos creando bibliotecas, sociedad civil organizada, clubes de lectura, bibliotecas pequeñas, salas de lectura”, asegura.

PROVOCADOR Y ADVERSARIO DEL CONSERVADURISMO

Cuando inevitablemente habla de política, es un poco cauto pero no oculta su militancia. Afirma que por decir la verdad se mete siempre en confrontaciones, en polémicas “con la derecha, por decirles sus verdades”

Taibo II también está convencido de que Morena ganará las elecciones presidenciales de 2024 y se continuará el proyecto de transformación que encabeza el Presidente López Obrador.

“Desde luego, vamos a barrer, en el 24 los vamos a barrer, pero debemos mejorar hacia adentro, necesitamos un partido más democrático y mucho más ligado a las causas populares y hacia afuera proseguir con la 4T”, sostiene.

Y agrega que en esto, los universitarios deben ser participantes vitales en la transformación del país: “Es fundamental, no puedes ser universitario y ser idiota. Eso es gravísimo y no puedes ser universitario y estar al margen de los problemas del país, no puedes ver para otro lado”.

EL FCE ESTARÁ MÁS CERCA DE TAMAULIPAS

El director del Fondo de Cultura Económica anticipó también que a partir del próximo año, la institución estará más cerca de Tamaulipas, del norte al sur, de las ciudades a las rancherías y ejidos, de las escuelas de nivel básico a las de nivel profesional.

Traerá librebuses (autobuses convertidos en lirerías), salas de lectura, formarán clubes de lectura, bibliotecas pequeñas y librerías Educal. Además, intensificará la promoción de la lectura, regalará libros y fomentará las actividades de escritores locales.

“Por ejemplo, mañana (domingo) a las 10 de la mañana vamos a regalar los mil libros que quedan del 21 para el 21. Pero pronto vamos a regresar a Tamaulipas con todo, vamos a seguir con esta campaña para convertir a México en una república de lectores”, dice mientras le da un trago a su cocacola en una botella a la que la edecán le quitó la etiqueta.

Luego, las preguntas y sus respuestas, sin esforzarse demasiado, las alusiones a la derecha y un auditorio en el que evidentemente había simpatizantes de lo que se dice izquierda y gobierna al país. También, por supuesto, fieles lectores de la saga de Belascoarán -”Un Sherock Holmes edulcorado”, le llamó-; de la colección Patria y de sus trabajos sobre Pancho Villa, por mencionar alguno de sus más de 110 libros editados.

Después, como colofón, vuelve a una nueva provocación, sin respuesta de los posibles derechistas embozados que pensó había ahí: “Si no hubiéramos ganado, probablemente el Fondo de Cultura Económica estaría siendo dirigido por un pirrurris”, Con eso, risas y carcajadas, algunos rostros serios, pero ninguno replicó.

Al final, con la asistencia en su bolsillo, con la atención centrada en cada una de sus palabras, Paco Ignacio Taibo II bajó, se tomó fotos, firmó libros y recordó que este domingo estará regalando libros “porque el reto de hacer que la gente lea en México, es enorme”.

Solo hasta terminar, Taibo II pudo por fin, fumar el cigarrillo que tanto deseaba desde su llegada al recinto.

Por Tomás Briones