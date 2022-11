Exhiben objetos personales de las víctimas de estampida en Seúl

COREA DEL SUR.- La policía de Seúl, Corea del Sur, recogió una tonelada y media de objetos perdidos de las víctimas de la estampida mortal en el barrio de Itaewon la noche del sábado pasado durante la celebración de Halloween.

Ahora las familias de las víctimas o heridos deben pasar a buscarlos al gimnasio que funcionó como morgue durante las primeras horas de la emergencia.

En el gimnasio, la policía ha almacenado 260 prendas de ropa, incluyendo retales de disfraces de Halloween, y 256 pares de zapatos. Muchos objetos están sucios, a veces de sangre.

Un hombre, visiblemente conmocionado, abraza con fuerza una prenda contra su pecho, mientras observa con atención varias de las reliquias encontradas en Itaewon: fotos que sus dueños solían llevar en la billetera, pasaportes y hasta una peluca de Halloween.

“Hay familias que han venido y se han ido llorando” con los objetos personales de sus parientes, cuenta un policía desplegado en el gimnasio.

Yongsan Police Station announced the Lost and Found Center for the Itaewon tragedy on the first floor of a multipurpose indoor gym in Wonhyo-ro Yongsan-gu with all belongings found in Itaewon of the night incident the Lost and Found Center will be open 24 hours #Itaewon #อิแทวอน pic.twitter.com/3rToZvQIYo

— Kevin wong (@K_kevinwong) November 1, 2022