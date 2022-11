¿Ha probado langostinos?

Pescadería de la Puntillita Altamira logró vender una tonelada de langostinos, el cual es capturado en la laguna de Champayán.

Debido a la gran producción, hay locales como Pescadería Madrid que vende 4 kilos por 100 pesos.

“Hay mucho langostino de la laguna Champayán y como ya se acabó la temporada de acamaya, se van a la langosta y ahorita hay demasiada”, declaró el comerciante, Gerson Madrid Escobar.

Detalló que cuando se dejó de pescar langostinos tenían mucho huevecillo y “ahorita están más grandes, está viendo demasiado”.

Dio a conocer que los langostinos les ha permitido tener ventas, las cuales no han tenido un repunte desde hace varias semanas.

“Desde que los estudiantes regresaron a las escuelas no hemos tenido buenas ventas, ahorita tenemos algunas promociones, pero ha estado bastante flojo”.

Algunos comercios de la Puntillita de Altamira solamente trabajan los fines de semana, ya que por la falta de clientes no les conviene abrir toda la semana.

“Lo que casi no se vende son los pescados más caros como el sargo, el huachinango y lo que también se vende es la Tilapia porque está a tres kilos por 100 pesos”.

Oscar Figueroa / La Razón Tampico