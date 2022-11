Retraso de nuevo hospital, provoca gasto de 48 mdp por resguardo de equipo

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El retraso en la terminación del nuevo hospital civil de Madero, provoca que importante equipo siga bajo resguardo en una bodega en Altamira.

Salvador Mojarro, Director del Hospital Civil de Madero, dijo que por ese almacenamiento, en 48 meses se han pagado 48 millones de pesos, un millón por mes.

Reveló que se trata de aparatos para tomografías, ultrasonidos y rayos X.

A lo anterior se suma el hecho de que ya se perdió la garantía de ese equipo.

“El Gobierno no sé si estatal (anterior) o federal compró todo el equipamiento para esa unidad el cual está ahorita en una bodega de Altamira, el equipo con cuatro años de compra perdió ya su garantía en primer lugar y en segundo, ha generado una erogación por la renta de esa bodega que aproximadamente por lo que sabemos es un millón de pesos mensuales, que en 48 meses que lleva son 48 millones de pesos por ese almacenamiento del equipo”, explicó.

“Y tenemos en contra también la situación que la garantía de ese equipo ya se perdió porque son equipos sofisticados como tomografías, ultrasonidos y equipos de rayos X que traen determinada garantía del proveedor y el cual ya desgraciadamente ya se caducó”, detalló.

APARATOS, SIN DAÑO APARENTE

Pese a ello, dijo que esos equipos no presentan daño aparente.

“A lo mejor va a haber qué invertirle, la actualización de algunas tarjetas o algo pero el equipo lo que vimos es que está bien resguardado, no tienen daño aparente, no sé al momento de ponerlos a funcionar si generaran alguna situación pero el equipo está bien resguardado, no hay pérdida de equipo”, mencionó.

Comentó que una compañía de seguridad se encarga de mantener todo en orden en relación a esos aparatos.

Desconoce si se continuará pagando la cantidad ya descrita, toda vez que es un tema que le compete al gobierno y a la Secretaría de Salud.

Debido a que el nuevo nosocomio está en etapa de terminación, no sería conveniente llevar al mismo los aparatos por la humedad, el polvo, entre otras situaciones.

Reveló que ya estuvo en el hospital el jefe de obras públicas en el estado quien en compañía de expertos determinaron que los problemas arquitectónicos son mínimos y reparables.

Por ello, no se descarta que sea inaugurado dentro de 8 0 12 meses.

Por Benigno Solís/La Razón