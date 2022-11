Elon Musk pasea en helicóptero con Samuel García en NL

NUEVO LEÓN.- Mucho se ha especulado de la visita de Elon Musk al estado de Nuevo León, y hoy, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el magnate y ahora dueño de twitter, le pidió ver la ciudad.

El pasado 23 de octubre, el CEO de Space X, Elon Musk, visitó tierras regias presuntamente para analizar la posibilidad de instalar una planta de Tesla en el estado, sin embargo, su visita fue manejada con mucho hermetismo.

Durante la ceremonia de reinauguración de la Fuente de la Vida, García Sepúlveda aseguró que cuando vino el “hombre más rico del mundo”, viajaron en helicóptero para recorrer la ciudad, a lo que Musk le pidió ver “downtown”, es decir, el centro de la ciudad.

“Aquí tengo de testigo a mi esposa, cuando vino un hombre muy rico, no puedo decir nombres, el más rico del mundo y andábamos en el helicóptero, pues lo paseé por las mejores partes de la ciudad y no me va diciendo ‘I wanna see downtown’ y yo ‘valiendo madres’.

“Y quiero decirles que hasta yo quedé sorprendido y orgulloso de gobernar Nuevo León y de tener esta Macroplaza que no la tiene ningún otro estado, no hay otra entidad federativa que su Palacio Estatal tenga un plaza tan bonita y tan grande y desde arriba, Mariana fue testigo, es enorme pero tenía años, sexenios descuidada”, señaló el gobernador.

El mandatario estatal aseguró que se vienen grandes parques a Nuevo León, sin embargo, a pesar de ello no se podía empezar a ‘cambiar el rostro de la ciudad’ en otro lugar que no fuera la Macroplaza.

Tan sólo echarle un vistazo a los estacionamientos viejos de la Macro, a cómo nos dejaron esta fuente, pues sí de pie, pero sin sistema hidráulico y de otro color, y el compromiso con Bichara fue ‘vamos a cambiar el rostro de la ciudad’, vienen grandes parques que Nuevo León no se imagina pero no podemos empezar en otro parque que no sea nuestra Macroplaza”, finalizó.

