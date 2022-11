Ex- primer ministro de Pakistán es herido de bala

PAKISTÁN.- Mientras participaba en una marcha de protesta en la ciudad de Wazirabad, Pakistán para pedir elecciones adelantadas, el ex primer ministro de este país, Imran Khan fue herido a disparos, sus partidarios señalaron que fue un intento de asesinato en el que además resultaron heridas cuatro personas.

Un hombre armado abrió fuego el jueves contra un camión de campaña que transportaba al ex primer ministro paquistaní Imran Khan, hiriéndolo levemente y matando a uno de sus seguidores, dijeron su partido y la policía. Otras nueve personas también resultaron heridas. Asad Umar, funcionario del partido, dijo que Khan resultó herido en la pierna y que no estaba herido de gravedad. La identidad del pistolero, que fue arrestado en el lugar, no se reveló de inmediato. Ningún grupo se ha atribuido la autoría del tiroteo.

El contexto del ataque

El ataque generó nuevas preocupaciones sobre la creciente inestabilidad política en Pakistán, una nación con armas nucleares y una población de 225 millones de personas. Desde su destitución por el Parlamento en abril, Khan ha podido movilizar mítines masivos en todo el país, donde ha incitado a multitudes con afirmaciones de que fue víctima de una conspiración de su sucesor, el primer ministro Shahbaz Sharif y Estados Unidos. Tanto el nuevo primer ministro como Washington han negado tales acusaciones.

Pakistán tiene una historia de décadas de asesinatos políticos, siendo el más destacado el de Benazir Bhutto, quien fue dos veces primera ministra y la primera mujer elegida democráticamente para gobernar un país musulmán. Fue asesinada por un terrorista suicida en 2007 en un mitin electoral en Rawalpindi cuando se postulaba para un tercer mandato. El primer primer ministro de Pakistán, Liaquat Ali Khan, recibió un disparo en 1951, también en Rawalpindi. Ministros, gobernadores provinciales y altos líderes de partidos políticos también han sido asesinados desde que se creó Pakistán en 1947.

Según la policía, el ataque del jueves ocurrió en el distrito de Wazirabad, en la provincia oriental de Punjab, donde Khan viajaba en un gran convoy de camiones y automóviles que se dirigían a la capital, Islamabad, como parte de su campaña para obligar al gobierno a celebrar elecciones anticipadas. Entre los heridos también estaba Faisal Javed, legislador de Terik-e-Insaf. El ministro del Interior, Rana Sanaullah Khan, exigió un informe de la policía sobre el incidente y condenó el ataque.

El ex primer paquistaní Imran Khan impugna su inhabilitación

Fue el pasado sábado 22 de octubre cuando Imran Khan impugnó el fallo de una comisión electoral que lo inhabilitó para ocupar un cargo público durante cinco años, dijeron su portavoz y su abogado. La comisión determinó el viernes que Khan vendió ilegalmente obsequios de Estado y ocultó bienes como primer ministro. Debido al fallo, Khan fue inhabilitado durante cinco años para ocupar un cargo público, de acuerdo con la ley y perdió automáticamente su escaño en el Parlamento.

La decisión de la comisión profundizó la persistente agitación política en el empobrecido país islámico, que lidia con una economía en declive, una escasez de alimentos y las secuelas sin precedentes de inundaciones registradas en verano, las cuales dejaron mil 725 muertos, cientos de miles de desplazados y un aumento de casos de malaria y otras enfermedades relacionadas con las anegaciones.

El anuncio de la comisión tuvo lugar en momentos en que Khan, quien fue destituido en abril mediante una moción de censura en el Parlamento, había movilizado a sus simpatizantes en contra del nuevo gobierno del primer ministro Shahbaz Sharif y convocado a elecciones anticipadas.

Los manifestantes chocaron brevemente con la policía un día antes afuera de Islamabad, la capital. Después, Khan solicitó a sus simpatizantes que se dispersaran pacíficamente y esperaran a su llamado para una marcha en Islamabad. En una conferencia de prensa en la ciudad oriental de Lahore, Sharif describió ese sábado a Khan como “un bandido certificado”, en referencia al fallo en su contra de la comisión electoral y señaló que el gobierno no permitirá que sus simpatizantes irrumpan en la capital.

Fawad Chaudhry, un portavoz de Khan, indicó que una petición para impugnar la inhabilitación de Khan fue presentada ante la Corte Superior de Islamabad en busca de una audiencia urgente. El abogado de Khan, Ali Zafar, dijo confiar en que la corte revoque el veredicto de la comisión electoral. Por su parte, la comisión emitió su decisión tras una solicitud del gobierno de coalición de Sharif que buscaba que se fijaran medidas contra Khan por presuntamente vender regalos de Estado de manera ilegal.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO