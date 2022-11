María se quedó sin casa, su ex pareja la incendió

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- María de los Ángeles Montes Acuña de 50 años se quedó sin casa, ya que su ex pareja de 26 años la incendió la noche del miércoles en el fraccionamiento Arboledas de Altamira.

No ha interpuesto denuncia porque teme salir y que le pase algo, por lo que pidió el apoyo de las autoridades de seguridad pública y del ayuntamiento.

“Mi ex pareja fue el causante de esto, quería que viniera hablar con él, solo que por temor porque venía ebrio no quise bajar hacia acá, estaba en el domicilio de mi hijo”.

Pidió el apoyo de la población, ya que ni siquiera tiene ropa y todas las pertenencias que tenía en la casa que se localiza en calle Acacia, número 571 quedaron reducidas a cenizas.

Relató que tenía tres años de relación y que hace dos semanas su ex pareja desapareció, lo buscó y apareció este miércoles para causar destrozos.

“Me quedé así como ando, todo se quemó y la verdad que sí, sí lo quiero hacer, son tres años de relación y él se fue hace dos semanas sin ningún motivo, lo anduve buscando y pensé que algo le había pasado”.

Los Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, que tienen la base en el fraccionamiento Arboledas se encargaron de atender la emergencia, pero el fuego se había extendido rápidamente por la vivienda.

“Al no querer platicar me dijo que me haría un desmadre y empezó a tirar cosas y jamás pensé que iba a quemar la casa, después bajé, abro la puerta y vi que se estaba quemando, no podía hacer nada”.

María de los Ángeles tiene siete hijos y está a la espera de que alguno de ellos la acompañe a la Fiscalía para interponer la denuncia.

No he ido a poner mi denuncia porque me da miedo salir sola, estoy esperando a que mi hijo llegue, sí era agresivo, pero no no lo creí capaz de esto”.

Por Óscar Figueroa

La Razón