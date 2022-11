Estos estados tendrán bajas temperaturas por el Frente Frío 7

MÉXICO.- En México ya no hay alerta por la Depresión Tropical “Lisa”, pues luego de su paso por el sureste mexicano, ya solo quedan algunas bandas nubosas que causan leves lluvias, rachas de viento y olas de entre uno y dos metros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, de acuerdo con el más reciente informe que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido poco después del mediodía de este viernes 4 de noviembre.

Sin embargo, las condiciones climáticas en nuestro país serán poco agradables para aquellos a los que no les gustan las lluvias o los que prefieren el calor, ya que el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que está por ingresar humedad proveniente del Oceáno Pacífico y el Golfo de México, por lo que habrá más precipitaciones y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Un fin de semana frío en el norte

Aunado a ello, por el norte de México se encuentra el Frente Frío 7 de la temporada, el cual a partir de este viernes 4 de noviembre entrará en interacción con una vaguada polar (una masa de aire frío en forma de “V” proveniente del Polo Norte), por lo que se espera que en la región haya un brusco descenso en la temperatura, así como rachas fuertes de viento, tolvaneras y hasta torbellinos en los siguientes estados:

– Chihuahua

– Coahuila

– Nuevo León

– Tamaulipas

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua detalló que es probable que estas condiciones se mantengan por las próximas horas y el fin de semana; en tanto, para el sábado 5 de noviembre se esperan algunas heladas, y caída de aguanieve y nieve en las zonas altas del estado de Chihuahua.

Recomendaciones ante un frente frío

La temporada de frentes fríos de este año comenzó oficialmente el 25 de septiembre y los expertos prevén que sean al menos 50 de estos fenómenos los que toquen nuestro país en los próximos meses, por lo que han emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos, entre ellas:

– No encender anafres en lugares cerrados, a fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

– Evitar cambios bruscos de temperatura

– Abrigarse bien al salir de casa

– Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C

– Resguardarse en un lugar seguro si hay frío extremo

– No automedicarse ante los primeros síntomas de enfermedad respiratoria y acudir con el médico

– Tener especial cuidado con los menores de edad y adultos mayores

