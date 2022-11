Crean muñeca Barbie inspirada en Shakira

Desde que Shakira lanzó su nuevo sencillo, titulado “Monotonía”, en el que cuenta con la participación del reggaetonero Ozuna, su popularidad ha crecido exponencialmente.

El videoclip fue publicado el pasado jueves 20 de octubre y desde entonces ha conseguido más de 89 millones de vistas. La nueva canción de la colombiana aparece en el mercado luego de que se anunciara su separación con el futbolista Gerard Piqué, quien en las últimas semanas se ha mostrado muy feliz con su nueva pareja, una joven llamada Clara Chía.



Tras la separación de Shakira y Piqué, miles de fanáticos de la cantante han señalado que su nuevo tema “Monotonía” podría estar inspirada en dicha ruptura, incluso, hay quienes han analizado minuciosamente el video musical del tema buscando mensajes implícitos para quien fuera pareja de la colombiana. Aunque hasta el momento, la intérprete de “Waka Waka” no ha dicho que su nuevo sencillo esté inspirado en su vida amorosa con el padre de sus dos hijos, no han faltado las teorías al respecto.



Ante el éxito que ha conseguido “Monotonía”, miles de creadores han aprovechado el sencillo para realizar creaciones únicas, como el caso de @Popculture.dolls, una cuenta de instagram que se dedica a la fabricación de muñecas Barbies, la cual ahora decidió plasmar a Shakira en su reciente videoclip como una muñeca de plástico. El juguete resalta por tener un gran agujero en el pecho y el corazón en la mano, tal como la colombiana aparece en el video del sencillo que comparte con Ozuna.

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos… De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, son algunas de las estrofas que canta Shakira en su nueva canción, donde aparece con un agujero en el pecho y el corazón en la mano, tal como lo representó @Popculture.dolls.

La muñeca de Shakira ha causado revuelo en redes sociales, donde usuarios se han mostrado emocionados por adquirir este divertido juguete en honor a la colombiana. No obstante, también se han colado comentarios negativos, donde acusan que es una imagen “horrible” y que jamás la comprarían para menores de edad.

“¿Qué madre le regalaría eso a su niña?”, “maquiavélica jamás le daría algo así a mi hija”, “asqueroso”, “¿qué mensaje le están dando a los niños con esté juguete?”y “se supone que es una muñeca para dar alegría”, son algunos de los comentarios negativos que sumó la publicación. No obstante, otros usuarios felicitaron al creador de las muñecas por su excelente trabajo: “es hermosa que lindo gesto. Muy talentos@”, “muy linda quiero una”, “hermosa, necesito una de estas en mi vida” y “es increíble el trabajo que realizas”, señalaron otros internautas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO