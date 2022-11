Muere Leslie Phillips, la voz del ‘Sombrero Seleccionador’ en Harry Potter

ESTADOS UNIDOS.- El actor británico Leslie Phillips falleció a los 98 años. El hombre era reconocido por ser la voz en inglés del ‘Sombrero Seleccionador’ en la saga de Harry Potter.

Phillips falleció repentinamente mientras dormía este lunes, según informó su agente a medios internacionales. Además la cuenta de Twitter de las cintas de Harry Potter se despidió.

“Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento del maravilloso Leslie Phillips, quien dio voz al Sombrero Seleccionador con un genio y un estilo sin imitación”.

We are incredibly sad to hear of the passing of the wonderful Leslie Phillips who voiced the Sorting Hat with such inimitable wit and style in the Harry Potter films. pic.twitter.com/gcqsIT2T3j

